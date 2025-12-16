Sandokan si avvicina al 27%. Grande Fratello fatica su Canale 5, Lo Stato delle Cose in crescita su Rai3. I dati Auditel del 15 dicembre 2025

Sandokan vince la serata contro il Grande Fratello. Reality in affanno su Canale 5. Mediaset che si rifà nel preserale ma la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino è ancora aperta.

Sandokan è il presente e futuro di Raiuno. La rete ammiraglia di Viale Mazzini scommette ancora su un titolo che non è solo vincente in termini di consensi, dato che ottiene il 26,7%, ma è anche aggregante settimana dopo settimana. La sigla della serie Rai – che è la stessa dai tempi di Kabir Bedi – è tornata in tendenza sulle piattaforme.

Sandokan trionfa anche su Spotify. Il ritorno di Can Yaman, da protagonista, nei panni della tigre di Mompracem, mette in allarme la concorrenza. Cologno Monzese, in access prime time, fatica contro questo tipo di contenitore. Soprattutto se l’alternativa è uno dei reality più longevi del piccolo schermo.

Sandokan irraggiungibile per Il Grande Fratello

Il Grande Fratello ottiene il 15,4% di Share e si prepara a riflessioni determinate e determinanti. Bisogna capire quale possa essere l’avvenire del format. Il confronto con Sandokan non è stato vincente, ma non significa che investire sulle certezze è un rischio. Il GF ha bisogno soltanto di nuova linfa: i propositi devono, però, diventare fatti e Berlusconi sta lavorando per questo. La versione vip del programma si farà, ma resta ancora da capire come e quando.

Il nuovo anno risolverà parte di questi interrogativi. Tornando alla stretta attualità, in Viale Mazzini fa bene anche la rete cadetta: Rai2 ottiene il 2,1% di Share con NCIS Sydney. Titolo che porta punti all’azienda di Stato, la quale si rifà con Lo Stato delle Cose. Giletti su Rai3 è in crescita sfiorando percentuali sempre più alte rispetto alle medie stagionali. Il format di inchiesta e approfondimento raggiunge l’8,1% di Share.

La sfida è accesa nel preserale: Scotti e De Martino sempre più vicini

Rete4, diretto concorrente, con Quarta Repubblica si ferma al 4,2% di Share. Italia Uno riesce a fare leggermente meglio con Ambulance che arriva al 5% di Share. La7, con Corrado Augias, si attesta al 4,2% di Share: La Torre di Babele può contare su uno zoccolo duro di preferenze che alimenta le medie stagionali. Il BestOf di GialappaShow, su Tv8 – il canale in chiaro di Sky -, ottiene il 3,1% di Share. Mentre Little Big Italy, sul Nove, arriva al 2,2% di Share.

Van Helsing e Green Book, praticamente appaiati, su Canale 20 e Rai5 ottengono rispettivamente 1,5 e 1,6% di Share. RaiPremium vira su Tre letti, due bagni e un fantasma accontentandosi dell’1,4% di Share. Cresce, invece, su Cielo Rocky IV: lo “stallone italiano” arriva all’1,7% di Share. Un bianco Natale a Beverly Hills arriva all’1,8% di Share. Capitale importante, dal punto di vista numerico, per La5. La sfida del preserale generalista italiano, invece, vede La Ruota della Fortuna imporsi con il 24,8% di Share. Affari Tuoi insegue al 23,4%.