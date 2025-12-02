Sandokan sfiora il 34% di Share, Grande Fratello schiacciato da Can Yaman. Lo Stato delle Cose supera il 6%. I dati Auditel del 1 dicembre 2025

Nel segno di Sandokan. La Rai ha investito molto sulla fiction internazionale con protagonisti Can Yaman e Alessandro Preziosi e i risultati sono andati ben oltre le aspettative. La prima puntata della serie raggiunge il 33,9% di Share. Un tesoro inestimabile, in termini di percentuale, che riporta a fasti del passato difficilmente replicabili. L’obiettivo, ora, per Viale Mazzini è mantenere determinati standard anche nelle prossime puntate.

Chi invece insegue è Cologno Monzese. Il Grande Fratello ottiene il 14,3% rimanendo schiacciato dalla concorrenza e costringendo Piersilvio Berlusconi a qualche riflessione sul futuro del reality show. Rai2 punta su The Covenant e ottiene il 3,6% di Share, mentre Rai3 con Lo Stato delle Cose arriva al 6,3% di Share.

Sandokan pigliatutto su Raiuno: record di ascolti. Grande Fratello doppiato su Canale 5

Giletti in costante crescita sul terzo canale di Viale Mazzini. Italia Uno invece ritrova Fast&Furious: il nono capitolo della saga arriva al 5,1% di Share. Quarta Repubblica, su Rete 4, conquista il 4,1% di Share. La Torre di Babele con Corrado Augias, su La7, sfiora il 4% di Share. La Gialappa’s Band con il GialappaShow supera di poco la concorrenza sul canale in chiaro di Sky, Tv8, arrivando al 4,1% di Share. Little Big Italy sul Nove sfiora il 2% di ascolto complessivo.

Attacco al Potere sul Canale 20 arriva all’1,4% di Share. Su Rai4 Man on Fire Il fuoco della vendetta tocca l’1,2% di Share. Su RaiPremium Feste col ladro raggiunge lo 0,9% di Share . Su La5 La stella di Natale totalizza l’1.1% di Share.

Scotti vince nel preserale, ma De Martino si avvicina ulteriormente

Il preserale generalista italiano vede sempre la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti che si attesta sul 26,4% di Share. Mentre la concorrenza di Stefano De Martino tocca quota 24,5%. La Rai si sta lentamente avvicinando anche in access, complice la qualità del prodotto seriale che ha proposto. Il confronto resta aperto con valori sempre più simili. Il vero esame di maturità per i due formati sarà proprio nel mese delle festività natalizie. Il gioco di Stefano De Martino avrà anche lo speciale dedicato alla Lotteria Italia nella giornata del 6 gennaio 2025.