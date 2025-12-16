Sandokan, le anticipazioni dell’ultima puntata: che ne sarà di Marianna

Grande attesa per il finale. Stasera, alle 21.30 su Rai 1 si concluderà la serie Sandokan, con l’episodio risolutivo che promette di districare la trama della fiction di cui tanti hanno parlato nelle ultime settimane. Un remake di quelli che hanno suscitato, fin dall’annuncio, grandi aspettative.

Interpretato da Can Yaman, il pirata Sandokan arriva così al suo destino, dopo aver conquistato il cuore del pubblico con una storia che mescola amore, vendetta e lotte di potere. Con un impressionante 30% di share, Sandokan ha già ottenuto un successo straordinario. E probabilmente stasera segnerà un ulteriore grande risultato.

Il finale di Sandokan

Nel finale, i fan scopriranno se Sandokan, il valoroso discendente della tribù Dayak, riuscirà finalmente a salvare il suo popolo e a ritrovare l’amore di Marianna, interpretata da Alanah Bloor. Un confronto epico, tra colpi di scena e rivelazioni, darà il via a un’esplosiva conclusione. Nel corso dell’episodio finale, Morte di un pirata, la tensione raggiunge il culmine. Sandokan viene catturato dalle guardie del sultano e torturato per rivelare la posizione della sua tribù. Nonostante le atrocità, il pirata resiste, ma la sua vita è in pericolo quando viene portato davanti al console britannico, deciso a giustiziarlo.

Intanto, Marianna, sconvolta dalla crudeltà a cui è sottoposto il suo amato, si scontra con suo padre e Brooke, scoprendo la verità sul passato: è stato proprio il padre di Marianna a uccidere i genitori di Sandokan 25 anni prima. Questo segreto, a lungo taciuto, innesca un conflitto familiare che rischia di distruggere ogni legame. La principessa Marianna, però, non si arrende. Con un piano astuto, riesce a liberare Sandokan, ma la sua lotta non è finita. James Brooke, alleato della giovane, aspira a diventare il nuovo sultano del Borneo, ma i suoi progetti vanno ben oltre l’amore di Marianna: il potere è la sua vera ambizione.

Sandokan, aiutato da Yanez e dalla sua tribù, naviga verso le miniere dove la sua gente vive in schiavitù. Ma ogni rivoluzione ha il suo prezzo. Il “figlio della tigre”, come lo chiamano le leggende, è pronto a dare tutto per la libertà del suo popolo, affrontando sfide che segneranno un cambiamento definitivo nel destino di tutti.

La seconda stagione è ufficialmente confermata dalla casa di produzione Lux Vide e dal regista Jan Maria Michelini, con le riprese previste tra la primavera e l’estate del 2026, in alcune delle location più suggestive della Calabria. Un’ulteriore sorpresa è in arrivo per i fan: si vocifera che Kabir Bedi, il leggendario Sandokan della serie degli anni ’70, potrebbe fare un cameo, alimentando la nostalgia e l’interesse per un ritorno alle origini.