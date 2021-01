“Sandokan”, Kabir Bedi commenta la scelta di Can Yaman

Can Yaman sarà “Sandokan” nel remake ispirato agli avventurosi romanzi di Emilio Salgari e prodotto da Lux Vide, che vedremo nei prossimi mesi (qui maggiori informazioni). Assieme all’attore turco, nel cast spiccano anche i nomi di Luca Argentero e Alessandro preziosi. L’inizio delle riprese è fissato per l’estate 2021, mentre non si hanno ancora informazioni sulla destinazione del prodotto e sulla messa in onda.

Mentre cresce l’attesa per il reboot, Kabir Bedi – il Sandokan per eccellenza, mai dimenticato nel ruolo di protagonista dello sceneggiato – ha appena fatto un endorsement importante attraverso un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Ho sempre pensato che Sandokan dovesse essere rifatto con i moderni effetti speciali. Sono sicuro che Can Yaman sarà un degno successore. Non vedo l’ora di vederlo in questa nuova incarnazione“, le sue parole. Oggi 75enne, Kabir è orgoglioso di aver interpretato quel personaggio così immortale: “L’Italia che mi ha reso immortale, grazie a Sandokan: è un ruolo iconico, simbolo di coraggio e libertà. Ma ho avuto anche la fortuna di interpretare parti diverse per mostrare la mia abilità“.

Le informazioni su Sandokan

La versione originale è stata diretta da Sergio Sollima nel 1976: andò in onda su Rai1 e fu un grande successo a livello di gradimento di pubblico. Lo sceneggiato ha avuto anche due versioni cinematografiche, sempre nel 1976, e tre seguiti televisivi: “La tigre è ancora viva: Sand0kan alla riscossa!” nel 1977, “Il ritorno di Sand0kan” nel 1996, “Il figlio di Sand0kan” nel 1998.