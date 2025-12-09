Sandokan, dove è stata girata la serie: tutte le location

La serie tv Sandokan, in onda ogni lunedì su Rai 1, sta già ottenendo un grande successo, anche perché si tratta di una storia già nota al pubblico italiano. Complice è la presenza di Can Yaman, oltre che una produzione che ha saputo creare la magia della Malesia salgariana nei luoghi più suggestivi e iconici d’Italia.

Per la realizzazione della serie firmata da Lux Vide con Rai Fiction, la produzione ha puntato su luoghi che abbiano un aspetto autentico come la Calabria, set principale della fiction. Proprio in questa regione è stata ricreata l’atmosfera coloniale della Malesia salgariana. Nella serie si vede quindi il famoso Castello Aragonese, scelto come porto di Labuan, dov’è stato fatto il primo ciak grazie a un allestimento scenico che ha fatto diventare la fortezza in un molo coloniale inglese. Poi si vedono Tropea e Capo Vaticano, le famose spiagge e scogliere della Costa degli Dei che hanno ospitato sequenze a cavallo, lunghi inseguimento e scene immerse nella natura.

Le riprese sono state fatte anche anche a Vibo Marina, Lamezia Terme e Gizzerie, dove si vedono aree portuali trasformate in manovre navali, oltre che lagune e bassi fondali. La produzione ha inoltre scelto di ambientare altre scene nel Lazio, dov’è stato possibile ammirare le architetture romane e le nuove frontiere della tecnologia. Ad Albano Laziale si sono visti suggestivi sotterranei d’epoca romana che sono stati reinventati come rifugi segreti. Nella città di Tivoli è stato possibile ammirare dieci ettari di laghi e una vegetazione lussureggiante che hanno ospitato scene di giungla; il vero cuore tecnologico del set è stato invece a Formello, dove la produzione ha utilizzato un innovativo ledwall circolare a 360°, portando il cast direttamente in “mare aperto” oppure nella foresta pluviale.

Bellissima è stata anche la location in Toscana, dato che alcune scene sono state girate presso il Castello di Sammezzano con le sue sale moresche e i corridoi arabeggianti, diventati la “Perla di Labuan“, luogo scelto per incontri tra nobili e diplomazia coloniale. Questo ambiente dal gusto esotico è ideale per restituire il fascino e la magia dei romanzi di Emilio Salgari. Per dare una grande autenticità agli scorci tropicali, alcune scene sono state girati tra l’Isola di Réunion e la Thailandia. Nella prima si vedono dei costoni di lava verde e spiagge nere, trasformate in scena nelle coste del misterioso Borneo; nella seconda ci sono tramonti e sequenze con mari asiatici, integrate con effetti visivi agli esterni calabresi.