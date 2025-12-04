Sandokan, chi è Alanah Bloor, l’attrice di Lady Marianna in Sandokan: età, fidanzato, dove vive, profilo Instagram

Alanah Bloor è la giovane attrice che interpreta Lady Marianna in Sandokan; età, fidanzato, dove vive, Instagram. Tutto su di lei.

Sandokan è la nuova fiction evento targata Rai, un produzione internazionale che vanta un cast eccezionale. Oltre al divo turco Can Yaman sono presenti sul set anche Alessandro Preziosi, Ed Westwick, noto per il ruolo di Chuck in Gossip Girl, John Hannah e la giovane Alanah Bloor che veste i panni di Lady Marianna. Ma chi è l’attrice? Quest’ultima vanta diverse esperienze nel teatro britannico e grazie a Sandokan conquisterà anche la popolarità internazionale.

Alanah Bloor ha circa 25 anni, non si conosce la sua esatta data di nascita, ed è nata in Cornovaglia, luogo dov’è anche cresciuta e che considera casa. Negli ultimi anni il lavoro l’ha portata più volte lontano dalla sua terra d’origine, ma appena ne ha l’occasione torna dalla sua terra: è infatti il suo posto del cuore, dove si sente serena e felice. Ha manifestato il suo interesse per la recitazione da bambina, a scuola ha partecipato a diverse recite e eventi e ha capito che stare sul palco la faceva stare bene. Si sentiva a suo agio e così ha capito che voleva fare l’attrice.

Dopo aver preso il diploma si è dedicata agli studi di recitazione. Ha frequentato prima la Helston Community College, e in seguito si è iscritta all’accademia di arte drammatica all’East 15 Drama School nell’Essex e infine al Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA), scuola che prepara al debutto. Nel 2021 ha preso parte al film Waves ed ha lavorato anche in tv in Man Vs Baby, serie in cui ha recitato accanto a Rowan Atkinson.

Alanah Bloor vita privata: fidanzato

Nonostante la giovane età e alcune esperienze sul set, Alanah Bloor è stata ritenuta perfetta per il ruolo di Lady Marianna. Un personaggio che le sta dando una grande visibilità oltre i confini del Regno Unito. Alanah è una persona molto riservata, non ama parlare della sua vita privata, di cui si conosce molto poco. Ha un profilo Instagram molto vivace, dove condivide momenti del suo lavoro, ma anche il dietro le quinte dei set.

Non mancano tuttavia scatti delle sue vacanza e alcune foto dove appare con degli amici. Non è noto se è fidanzata, non ci sono infatti indizi sulla possibilità che abbia un legame speciale. Anche sui social non ci sono scatti dubbi e non è mai finita al centro del gossip. Per ora non gli è stato affibbiato nessun nuovo amore.

Alanah Bloor: “Lady Marianna mi ha insegnato tanta sicurezza”

In una recente intervista Alanah Bloor ha affermato che interpretare Lady Marianna è stato un privilegio, è un personaggio che le ha insegnato molto: “E’ così forte e vulnerabile allo stesso tempo, parla con il cuore e dice ciò che pensa in quel momento. Non si sottrae a nessuna delle restrizioni della società vittoriana. Penso che sia incredibilmente audace e mi abbia anche insegnato tanta sicurezza. Per questo mi è piaciuto molto interpretarla”.

L’attrice inglese ha poi rivelato che durante le riprese Can Yaman è stato gentilissimo e si è preso cura di lei: “E’ stato fantastico. Si è preso cura di me, è un attore di grande talento. Sa fare le arti marziali, ha fatto tutte le acrobazie fisiche da solo. E’ stato un onore vederlo sul set”.