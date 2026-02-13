San Valentino in streaming: la guida completa alla “Collection” gratuita di Mediaset Infinity

In occasione di San Valentino, Mediaset Infinity rinnova la sua offerta per l’occasione con la Collection San Valentino, una rassegna tematica di lungometraggi accessibili gratuitamente in modalità on demand. L’iniziativa è pensata per offrire un’alternativa di intrattenimento immediata a chi cerca storie d’amore, leggerezza o drammi sentimentali.

La selezione è piuttosto variegata e mette insieme il cinema italiano contemporaneo, che spesso dialoga con il mondo della fiction televisiva, e alcune produzioni internazionali di rilievo degli ultimi due decenni. Ecco i titoli in catalogo per aiutarvi a scegliere quello più adatto alla vostra serata.

Cinema italiano: location da cartolina e volti noti

Una parte consistente della proposta è dedicata a produzioni italiane recenti.

InFiniti (2023): Diretto da Cristian De Mattheis, il film gioca in casa con la cultura letteraria italiana, scegliendo Recanati come teatro delle vicende. La trama segue Roberta e Davide, una coppia apparentemente solida la cui felicità viene minata da un tradimento riemerso dal passato. Ma l’aspetto che probabilmente attirerà di più la curiosità del pubblico generalista è il cast: accanto agli attori protagonisti troviamo infatti volti popolarissimi come Ignazio Moser e Michela Persico . Un’opera che prova a unire le suggestioni poetiche leopardiane con le dinamiche tipiche del dramma sentimentale moderno.

Un amore così grande (2018): Qui ci spostiamo a Verona, città dell’amore per antonomasia, per un film che tenta di rinverdire i fasti del “musicarello” in chiave moderna. La storia è quella di Vladimir, un giovane talento russo che arriva in Italia per cercare il padre che non ha mai conosciuto e, nel frattempo, scopre l’amore per Veronica. Il film è però soprattutto un omaggio al “bel canto”: elemento centrale è la partecipazione dei ragazzi de Il Volo (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble), che interpretano se stessi e guidano il protagonista verso il suo debutto all’Arena. Un titolo pensato per chi ama la lirica e le storie di formazione a lieto fine.

Tra risate ed effetto nostalgia

Per chi preferisce sorridere o fare un tuffo nel passato, la collezione propone due titoli che declinano il sentimento in modi diversi.

Ti presento Sofia (2018): Remake della commedia argentina Se permetti non parlarmi di bambini , il film si regge sulla verve di Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti . Lui è un padre divorziato che gestisce un negozio di strumenti musicali, lei una fotografa in carriera che detesta i bambini. Per conquistarla, lui finge di non avere figli, innescando una serie di equivoci e trasformazioni domestiche per nascondere la presenza della figlia Sofia. Una commedia che affronta con il sorriso il tema delle famiglie allargate e del child-free , giocando sugli stereotipi della genitorialità.

Nessuno come noi (2018): Tratto dal romanzo di Luca Bianchini, questo film è un’operazione nostalgia ambientata nella Torino del 1987. Niente smartphone, niente social network: l’amore corre sui fili del telefono fisso e si consuma tra i banchi di scuola o in fughe clandestine. Al centro della trama c’è il triangolo amoroso adulto tra il professore universitario Umberto (Alessandro Preziosi) e l’insegnante Betty (Sarah Felberbaum), che si intreccia con le prime cotte adolescenziali dei loro studenti. Perfetto per chi vuole rivivere le atmosfere, la moda e la colonna sonora di quegli anni.

Le sfumature di Hollywood

Il catalogo internazionale offre tre pellicole che esplorano l’amore da prospettive molto diverse: dalla malattia al tradimento, fino alla rinascita personale.

Amore & altri rimedi (2010): Ambientato durante il boom del Viagra negli anni ’90, il film di Edward Zwick non è la solita commedia romantica. Jake Gyllenhaal interpreta un rappresentante farmaceutico ambizioso che incontra Maggie ( Anne Hathaway ), una ragazza affetta dal morbo di Parkinson giovanile. Dietro la chimica evidente tra i due protagonisti e le scene più leggere, il film nasconde una riflessione non banale sulla malattia, sulla vulnerabilità e sulla capacità di prendersi cura dell’altro quando le cose si fanno difficili.

Last Night (2010): Un dramma da camera teso e pieno di dialoghi, che pone una domanda scomoda: è peggio il tradimento fisico o quello mentale? Keira Knightley e Sam Worthington sono una coppia newyorkese che passa una notte separata. Lui è in viaggio d’affari con una collega attraente (Eva Mendes), lei rimane in città e incontra casualmente il suo storico ex (Guillaume Canet). Il film non dà risposte facili, ma esplora le zone grigie della fedeltà.

Un’ottima annata (2006): A chiudere la rassegna c’è il film “comfort” per eccellenza. Ridley Scott dirige il suo attore feticcio Russell Crowe in una veste inedita, lontana dai ruoli d’azione. Crowe è Max Skinner, uno spietato broker londinese che eredita la tenuta dello zio in Provenza. Quello che inizia come un viaggio d’affari per vendere la proprietà si trasforma in un percorso di riscoperta dei piaceri lenti della vita, tra vigneti dorati, cibo e l’incontro con l’affascinante Fanny (Marion Cotillard).

Non solo questi 7 titoli: un catalogo tutto da scoprire

È bene precisarlo: i film che vi abbiamo raccontato sono solo la punta dell’iceberg. La Collection San Valentino messa in campo da Mediaset Infinity è infatti molto più ampia e variegata di così. Oltre ai titoli citati, la sezione dedicata offre una vasta libreria di pellicole che spaziano dai cult intramontabili alle rom-com più leggere.

Scorrendo il catalogo troverete infatti titoli cult come Piccolo Grande Amore con un giovanissimo Raoul Bova, viaggi sentimentali on the road come Tutto l’amore del mondo con Nicolas Vaporidis, o cast corali stellari in Appuntamento con l’amore. Insomma, la lista è lunga: il consiglio è di non fermarsi alla nostra selezione, ma di esplorare l’intera sezione per scovare il film perfetto per la vostra serata.

Dove vederli: L’intera rassegna è disponibile da subito sulla piattaforma Mediaset Infinity. La visione è gratuita e accessibile da smart TV, PC e dispositivi mobili.