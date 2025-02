Mentre l’Italia sceglierà la prossima settimana con il Festival di Sanremo il suo partecipante alla prossima edizione dell’Eurovision song contest di Basilea, a San Marino la scelta avverrà il prossimo 8 marzo. In quella data infatti è in programma la finale del San Marino song contest, titolo questo che ha ereditato la precedente denominazione di Una voce per San Marino.

San Marino Song Contest 2025, la nuova “Voce per San Marino”

Proprio in queste settimane sono in corso le selezioni dei partecipanti con le relative semifinali in programma in questo mese di febbraio. Sarà dunque un’edizione completamente rinnovata quella di Una voce per San Marino per una rete, San Marino RTV, che sta subendo una marcata ristrutturazione voluta dal suo nuovo direttore generale, ovvero Roberto Sergio, DG anche della Rai, proprietaria per il 50% del canale di Stato della Repubblica del Titano.

La finale del San Marino Song Contest 2025

Dunque abbiamo detto della finale che andrà in scena sabato 8 marzo su San Marino RTV, su Rai Play e su Rai Radio 2. Ma chi saranno i conduttori di questo appuntamento televisivo che sceglierà il rappresentante della Repubblica del Titano per le finali dell’Eurovision song contest in scena dal 13 al 17 maggio 2025 a Basilea?

I conduttori della finale dell’8 marzo 2025

Dopo Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto conduttori dell’anno scorso, siamo in grado di anticiparvi chi potrebbero essere i padroni di casa dell’edizione 2025 dell’ex Una voce per San Marino. Secondo quanto apprendiamo i conduttori della finale in programma l’8 marzo saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti.

Dove vedere ed ascoltare la finale

Due personaggi dunque strutturati e conoscono già bene i meccanismi televisivi sono stati scelti per la finale del più importante appuntamento canoro di San Marino RTV. L’appuntamento dunque con la finale del San Marino song contest 2025 è per sabato 8 marzo in prima serata su San Marino RTV e in contemporanea su Rai Play e Radio Radio 2 con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti.