Baywatch, ufficiale il reboot: ecco chi ci sarà tra nuovi volti e grandi ritorni

L’effetto nostalgia continua a essere il motore più potente della televisione contemporanea e questa volta decide di ripescare dal cilindro uno dei brand più iconici e globali della storia del piccolo schermo.

A distanza di un quarto di secolo dalla chiusura della serie originale, i leggendari guardaspiaggia di Los Angeles sono pronti a tornare in azione. Fox ha infatti ufficializzato la messa in onda, a partire dal gennaio 2027, del reboot ufficiale di Baywatch, l’epopea balneare che tra il 1989 e il 2001 ha ridefinito l’immaginario pop globale, incollando alla TV miliardi di spettatori in oltre cento paesi.

Per la prima stagione sono già stati previsti dodici episodi che promettono di rispettare la grammatica visiva che ha reso immortale il franchise, a partire dalle mitiche e patinate corse al rallentatore sulla battigia californiana, accompagnate dalle storiche note della sigla. In Italia, dove le prime dieci stagioni trovarono una fortunatissima collocazione pomeridiana su Italia 1 lasciando inedita solo l’undicesima e ultima annata, l’attesa è già altissima.

In uscita il teaser trailer: chi sarà presente

A infiammare la curiosità degli appassionati ci ha pensato un brevissimo ma significativo teaser trailer, diffuso via social da Stephen Amell. Le immagini mostrano la nuova generazione di bagnini mentre si appresta a effettuare un salvataggio nell’oceano, sfoggiando i leggendari e sgambatissimi costumi interi color rosso fuoco che nell’era d’oro furono il passaporto per la celebrità di icone come Pamela Anderson e Yasmine Bleeth.

Questa nuova operazione seriale si inserisce in un percorso narrativo che cerca di raccogliere l’eredità del passato per traghettarla nella serialità moderna, distanziandosi dal precedente tentativo cinematografico del 2017. In quell’occasione, il regista Seth Gordon aveva tentato la via della commedia d’azione e dichiaratamente goliardica sul grande schermo, affidando il ruolo di Mitch Buchannon a Dwayne Johnson, affiancato da Zac Efron e Alexandra Daddario in una Miami minacciata dai trafficanti di droga.

La nuova serie di Fox sceglie invece la strada della continuità dinastica e del dramma familiare. Al comando della squadra di salvataggio troveremo infatti Hobie Buchannon, interpretato proprio da Stephen Amell, che riprende il personaggio del figlio di Mitch, il mitico leader interpretato all’epoca da David Hasselhoff.

Ad affiancarlo ci sarà Jessica Belkin nel ruolo di Charlie, una figlia della cui esistenza Hobie non era inizialmente a conoscenza. La sceneggiatura introdurrà una serie di nuovi volti come Hassie Harrison nei panni di Nat, Noah Beck in quelli di Luke e Shay Mitchell, la quale presterà il volto a Trina, un’ex avvocatessa decisa a mollare le aule di tribunale per inseguire una vocazione decisamente più dinamica tra le onde.

Il vero colpo di fulmine per i puristi della serie originale sarà però garantito dai grandi ritorni: la produzione ha infatti confermato la presenza di David Chokachi ed Erika Eleniak, che rivestiranno i panni storici e amatissimi di Cody Madison e Shauni McClain, pronti a fare da ponte ideale tra il glorioso passato e il nuovo corso della spiaggia più spiata d’America.