San Marino assente all’Eurovision 2026: nessuna conferma ufficiale

San Marino potrebbe essere assente al prossimo Eurovision Song Contest, in programma per il mese di maggio 2026 e che si svolgerà in Australia. Durante l’edizione 2025, a rappresentare il Paese è stato Gabry Ponte, che si è esibito con il brano Tutta l’Italia, diventato noto perché scelto come sigla del Festival di Sanremo. L’artista è però arrivato in ultima posizione, e nella piccola Repubblica ci sarebbe stato un certo malcontento per il trattamento che riceverebbero i piccoli stati in gara nel concorso musicale europeo. Quale sarà il futuro di San Marino all’Eurovision? La conferma ufficiale non è ancora arrivata.

San Marino e la verità sulla sua assenza dall’Eurovision

A parlarne è stato il Direttore Generale di San Marino RTV Roberto Sergio in occasione della conferenza stampa di presentazione a Roma per il nuovo studio della rete sammarimese a Montecitorio, durante la quale sono state preannunciate alcune novità sulla programmazione, dette in definitiva il prossimo 6 ottobre. Come riportato da Ansa, Sergio ha dichiarato: “C’è ancora una discussione in atto, noi non abbiamo ancora deciso di confermare la partecipazione all’Eurovision Song Contest del 2026, abbiamo ancora tempo per prendere una decisione, stiamo continuando a dialogare con l’EBU”.

Lo stesso ha tra l’altro fatto presente che, insieme ad altri Stati, soprattutto quelli piccoli, non hanno capito e condiviso le modalità utilizzate per il voto delle giurie e dei telespettatori. “Il voto delle giurie in alcuni casi pareva anche un po’ indirizzato politicamente, un’altra sfumatura che abbiamo colto in molti”, ha infine concluso lui. Il termine ultimo per confermare – o meno – la partecipazione di San Marino alla kermesse è stato fissato per il mese di settembre.

La nuova decisione di San Marino

Nell’attesa di avere una conferma ufficiale, è stato invece annunciato che la Repubblica di San Marino ha deciso di prendere parte al Junior Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà nel mese di dicembre in Georgia. Una scelta, questa, che è stata presa come un segnale di buona volontà e anche per dare la possibilità di mettersi in una “condizione dialettica più serena” nei confronti dell’European Broadcasting Union, società che organizza l’Eurovision Song Contest. Si vedrà quindi presto quale sarà il futuro della kermesse canora. Se si decidesse di procedere con la partecipazione al concorso, il prossimo anno sarà anche organizzato Una Voce per San Marino, il concorso ideato proprio per decidere l’artista che rappresenterà il Paese durante la prossima edizione dell’Eurovision.