Samira Lui, Stefano De Martino e le indiscrezioni dietro le quinte: “Subbuglio”

Samira Lui continua a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Diventata famosa in tv con il ruolo di professoressa de L’Eredità di Flavio Insinna, è stata poi concorrente di Tale e Quale Show e inquilina del Grande Fratello. La vera popolarità è però arrivata per lei proprio in questi mesi, quando è diventata la valletta de La Ruota della Fortuna, il fortunato gioco televisivo condotto da Gerry Scotti. In queste settimane sta circolando l’indiscrezione che vorrebbe Samira al fianco di Carlo Conti sul palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo.

Cosa succede tra Samira Lui e Stefano De Martino

A riportare la presunta notizia è stato Alberto Dandolo nella rubrica I belli, i brutti, i cattivi. Pare che il conduttore fiorentino abbia appunto scelto la showgirl a Sanremo. “Il possibile corteggiamento sta creando un gran subbuglio in Rai e ha infastidito soprattutto l’entourage di Stefano De Martino” – si legge sul giornale – “La ragione? Portare Samira all’Ariston significherebbe fare un grande spot al programma antagonista del sofferente Affari Tuoi“.

Per il momento non è stata data alcuna certezza a riguardo, ma presto Carlo Conti – conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo – potrà dare ulteriori dettagli sull’edizione 2026 della kermesse musicale. Tra l’altro, lui e la soubrette sono sempre stati legati da un rapporto fatto di stima e affetto, già dall’epoca in cui lei partecipò a Tale e Quale Show. In quegli anni Conti l’ha anche voluta al suo fianco per la conduzione del David di Donatello, che ha capitanato insieme a Drusilla Foer.

Samira: una storia di forza e riscatto

Una bellezza invidiabile e un’immagine che ha subito conquistato il pubblico italiano. Dietro il suo volto da showgirl, c’è però una storia personale molto intensa che è stata raccontata proprio dalla diretta interessata. Cresciuta con la madre italiana e senza la presenza del padre senegalese, Lui ha infatti conseguito da sé la propria strada fatta di indipendenza e coraggio. Oltre alla sua vita professionale, anche quella sentimentale sta andando benissimo. Samira è infatti legata sentimentalmente, da ormai sette anni, a Luigi Punzo, ex modello e imprenditore che organizza eventi e che lavora nell’accoglienza di lusso. I due si sono conosciuti a Formentera, mentre lei era in vacanza e lui organizzava eventi. “È stato un colpo di fulmine” – ha ammesso lei – “era giugno, sarei dovuta rimanere una settimana, sono rimasta lì tutta l’estate”. Il loro è un rapporto basato sul rispetto reciproco e sul grande sentimento.