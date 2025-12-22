Samira Lui, nuovo impegno senza Gerry Scotti

Il successo de La Ruota della Fortuna ha rivoluzionato il palinsesto di Mediaset e per certi versi anche quello delle reti concorrenti che si sono adeguati al cambiamento. Volto del daytime Gerry Scotti che ha accettato la sfida propostagli da Pier Silvio Berlusconi, sfida che sia l’azienda che il conduttore hanno vinto. Parte del successo del quiz game Samira Lui, personaggio rivelazione del momento. La Lui non ha mai nascosto la sua ambizione di affermarsi in tv, e a quanto pare ha intrapreso la strada giusta. Dopo aver militato all’Eredità come professoressa, archiviato l’esperienza a Grande Fratello Vip, ha accettato il ruolo a La Ruota della Fortuna e la sua popolarità è esplosa.

Scotti l’ha incoraggiata e puntata dopo puntata le ha dato anche spazio. Il conduttore non l’ha mai definita “valletta”, preferisce riconoscerle il titolo di co-conduttrice. La carriera della Lui è in ascesa e anche sui social ha un vasto seguito di fan. Bellissima, spontanea, e anche talentuosa, Samira ha conquistato davvero tutto e ha dimostrato anche di saper stare davanti alle telecamere. Ora si prepara ad un debutto tutto suo: nel prossimo impegno non avrà Gerry Scotti al suo fianco.

Il volto de La Ruota della Fortuna condurrà l’evento di Piazza del Campo di Siena in programma per la notte di San Silvestro. La showgirl sarà sola sul palco, e questo le permetterà di dimostrare la sua professionalità e dimestichezza. Non è escluso che possa essere notare dagli addetti ai lavori di altre emittenti. Durate l’evento di Capodanno Samira si alternerà sul palco con Irama, cantante affermato che avrà il compito di traghettare il pubblico verso il 2026.

Samira Lui, pronta per un palco tutto suo

Samira Lui è pronta per un palco tutto suo. Ha detto subito si alla conduzione del Capodanno di Piazza del Campo, è certa di avere le capacità per condurre da sola. Questo potrebbe anche aprirle le porte dell’Ariston, del resto il suo nome è tra quelli possibili per affiancare Carlo Conti in una delle serate della kermesse. Intanto la Lui ha fatto sapere di non aver avuto nessun contatto con il direttore artistico.. Non ci sono, ad oggi, notizie ufficiali in merito.

Samira non fa progetti a lungo termine, per ora è impegnata a La Ruota della Fortuna ed è molto felice del successo che sta ottenendo. Inoltre Berlusconi ha dichiarato che visto i risultati, il quiz game potrebbe andare in onda tutto l’anno: sarebbe la prima volta che un programma non si ferma per la pausa estiva.

Pier Silvio Berlusconi: “La Ruota dovrebbe andare in onda ogni giorno”

Recentemente Pier Silvio Berlusconi si è detto entusiasta dei risultati ottenuti da La Ruota della Fortuna, tanto che se ragionasse in termini commerciali il quiz game dovrebbe andare in onda ogni giorno: “Se dovessimo ragionare in termini commerciali, La Ruota della Fortuna dovrebbe andare in onda ogni giorno dell’anno”. Un’idea che potrebbe essere concretizzata nei prossimi mesi.

Intanto La Ruota della Fortuna non si fermerà neanche durante la settimana sanremese, quanto l’attenzione del pubblico è concentrata tutta sul Festival e le altre reti fanno fatica a tenere il passo. Il quiz game sfiderà così anche Il Festival di Sanremo, certo di non perdere consensi.