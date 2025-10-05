Samira Lui, il dolore nascosto dietro il sorriso della Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, nella sua versione rinnovata, è tornata in onda da qualche mese e sin dal debutto si è rivelata un successo. Pier Silvio Berlusconi ha puntato su Gerry Scotti e per ora ha vinto la scommessa visto che tutte le sere conquista gli ascolti battendo Affari Tuoi. Un successo meritato e dovuto anche dalla presenza in studio di Samira Lui, che oggi è a fianco del cartellone, ruolo che in passato è stato di Paola Barale e Antonella Elia. Samira è felice del momento tv che sta vivendo, ed è contenta di far parte del successo de La Ruota della Fortuna.

Bellissima, socievole, e sempre sorridente, la valletta di Gerry Scotti si è raccontata in diverse interviste. In realtà il suo vissuto nasconde un dolore inaspettato, che non ha esitato a rivelare. Samira ha parlato della sua infanzia felice: è stata cresciuta dalla madre da sola, donna che stima e a cui deve la sua serenità di bambina. Da piccola trascorreva molto tempo con i nonni, perché la mamma ha sempre lavorato molto, ma non le ha mai fatto mancare nulla, anzi ha sempre sostenuto i suoi sogni:

“Stavo tanto con i nonni, perché mia mamma ha sempre lavorato tanto. La cosa che mi ripete costantemente è di non dare importanza ai soldi. Non mi ha mai fatto mancare niente, ha fatto tanti sacrifici per potermi mandare ai corsi di canto, ballo e recitazione. Toglieva a sé stessa pur di dare a me.” Oggi è felicemente fidanzata con Luigi Punzo, noto imprenditore, e spera di convolare a nozze presto: “Siamo molto innamorati. Io sono una di quelle che aspetta la proposta di matrimonio: non voglio farla io. Anche se in realtà i messaggi subliminali li mando: appena sui social vedo un video con degli anelli, dico subito: ah che bello questo! Però lui non capisce”.

Samira Lui: “Non ho mai avuto un papà”

La showgirl ha ammesso di essere stata un alunna modello, non ha mai avuto problemi a scuola, anche se come ragazzina era molto vivace. Samira ha poi parlato del padre che ha abbandonato la mamma quando era incinta. Il genitore è di origine senegalese e non è mai stato presente nella sua vita, per questo non può mancarle qualcuno che non ha mai conosciuto. E’ grata alla madre che le ha sempre parlato bene del genitore, anche per questo ha tentato di contattarlo, ma non ha avuto una risposta positiva:

“Io non ho mai avuto un papà e quindi non posso dire di aver mai sentito la mancanza di una persona che non c’è mai stata: per me era la normalità non avere un padre. Ho provato a cercarlo, ma forse lui non è pronto. Ha un’altra famiglia, altri tre figli, mentre io nella sua vita non ci sono mai stata.” La Lui ha poi aggiunto d’aver lasciato la sua porta aperta: “Magari ha anche paura del mio approccio, anche se ho dimostrato di avere le braccia aperte, di non giudicare. Mia mamma mi ha sempre parlato bene di lui per costruirmi ricordi positivi e sereni.”

“Il mondo dello spettacolo per me era un sogno”, le parole di Samira Lui

Samira Lui ha ammesso che lavorare nel mondo dello spettacolo per lei è sempre stato un sogno. Poi nel 2017 ha partecipato a Miss Italia ed è arrivata terza e da quel momento ha iniziato a credere alla possibilità di affermarsi in tv: “Quando sono entrata nelle 30 finaliste, ho pensato: cavolo, quindi andrò in tv.”

Poi c’è stata L’Eredità dove ha presenziato per diverse stagioni e in un secondo momento ha accettato di partecipare al Grande Fratello, consapevole che potesse essere un modo per ottenere visibilità. E oggi partecipa ad uno dei programmi più visti della tv ed in poche settimane ha ottenuto un’attenzione e popolarità non indifferente.