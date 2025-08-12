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Samira Lui: età, laurea, dove vive, fidanzato, chirurgia estetica, profilo Instagram

Samira Lui è oggi il volto de La Ruota della Fortuna: età, laurea, dove vive, fidanzato, profilo Instagram. Tutto sull’amata showgirl.

di Barbara Di Castro
Samira Lui: età, laurea, dove vive, fidanzato, chirurgia estetica, profilo Instagram
12 Agosto 2025 08:00

Modella, showgirl, e anche ex concorrente de Il Grande Fratello, Samira Lui è tra i volti più promettenti di Mediaset. Oggi affianca Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna e sin da subito ha conquistato il pubblico. Nel quiz game rivisitato di Canale 5 Samira ricopre il ruolo che in passato fu di Paola Barale e Antonella Elia e che ha portato ad entrambe molta fortuna. Bellezza originale, sorriso spontaneo e contagioso, Samira ha dimostrato d’aver attitudini verso il mondo dello spettacolo sin da piccola.

Classe 1998, Samira all’età di 5 anni  è stata accolta nel coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia, una passione quella per la musica che ha continuato a coltivare. Dopo il diploma di geometra ha lavorato come hostess ad eventi e fiere e in seguito ha partecipato a vari concorsi di bellezza. Nel 2017 ha conquistato il terzo posto a Miss Italia. Durante la sua partecipazione a Il Grande Fratello ha speso parole speciali nei confronti della mamma che l’ha sempre sostenuta in ogni sua scelta: “Mia mamma è una donna meravigliosa e molto bene, c’è in qualsiasi caso ho bisogno. Non ho invece mai conosciuto mio papà, ma questo non è stato un problema, perché mamma ha sopperito alla sua assenza”. 

Dopo il successo a Miss Italia, che per Samira è stata una vetrina molto importante, è approdata a L’Eredità come Professoressa. All’epoca il popolare quiz game di Canale 5 era condotto da Flavio Insinna, e ottenne ascolti rilevanti. Questo le ha permesso di conquistarsi un posto in tv. Al suo fianco nel daytime della rete di stato  Ginevra Pisani e Andrea Cerelli, primo Professore del programma, con cui la showgirl ha avuto un bellissimo rapporto.

Samira Lui, chi è il fidanzato Luigi Punzo

Per motivi professionali e per seguire il suo sogno in tv, Samira Lui ha lasciato giovanissima la sua città d’origine ed è andata a vivere a Milano, città a cui è particolarmente legata e dove ha trovato diverse offerte di lavoro. In molte occasioni, anche sul suo vivace e aggiornato profilo Instagram, Samira ha parlato della sua vita privata. E’ fidanzata con Luigi Punzo, che recentemente è stato ospite insieme a lei nel salotto di Verissimo.

samira lui chi è
Samira Lui tutto su la showgirl de La Ruota della Fortuna-foto ig@samiralui-tvblog.it

Lui è un noto imprenditore e lavora nell’ambiente del luxury concierge, e ha alle spalle alcune esperienze nel mondo della moda. Spesso hanno condiviso alcuni scatti che li ritraggono in tutta la loro bellezza. Sono una coppia affiatata, e innamorata e hanno diversi progetti di vita che desiderano realizzare insieme. Non sono mai stati protagonisti del gossip e la loro relazione non ha mai vissuto momenti di crisi.

I ritocchi estetici di Samira Lui: le indiscrezioni

La bellezza di Samira Lui è palese, è una donna affascinante che ama prendersi cura di se anche se a quanto pare la showgirl deve molto a madre natura. In rete c’è chi sostiene che il neo volto de La Ruota della Fortuna sia ricorsa al ritocco estetico, un’affermazione che non ha trovato prove, ma che non è stata neanche smentita dalla diretta interessata.

Alcune foto del passato sono state messe a confronto con quelle di oggi e in alcuni dettagli Samira appare diversa, certo era molto più giovane e il cambiamento potrebbe essere del tutto legato all’età. La Lui per ora ha evitato di alimentare le polemiche, ha preferito non commentare alcune considerazioni fatte sulla sua immagine.

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