Samira Lui, chi è Luigi il compagno della valletta de La Ruota della Fortuna

Showgirl e modella, Samira Lui ha ottenuto il successo in tv grazie alla sua partecipazione al game show L’Eredità, durante il quale ha interpretato il ruolo della Professoressa. Un percorso tutto in salita, il suo, che l’ha portata a farsi spazio nel mondo dello spettacolo per la sua bellezza e per la sua bravura. Nel 2022, ha anche condotto la cerimonia di assegnazione dei premi David di Donatello insieme a Carlo Conti e Drusilla Foer, e nello stesso anno è stata una concorrente del talent Tale e Quale Show, oltre che del reality Grande Fratello. Samira veste ora i panni di valletta nel programma La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ma, oltre alla sua vita lavorativa, tiene tantissimo anche alla sua sfera privata.

Al suo fianco, c’è infatti – da ormai tanti anni – il suo storico compagno Luigi a cui è molto legata e che la supporta nella quotidianità.

Chi è il fidanzato di Samira Lui

L’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl si chiama Luigi Punzo, è un modello ed è conosciuto anche come Luxury Concierge. La sua è infatti una professione particolare che consiste nell’offrire servizi Vip in ville super lussuose e yatch privati nelle destinazioni più esclusive al mondo come Ibiza, Mykonos, Formentera, Porto Cervo, Milano, Capri, St. Tropez e tante altre città che vengono spesso frequentate da persone con un certo spessore economico. Questo lavoro lo h quindi reso molto famoso tra le celebrità e, proprio sul luogo professionale, Luigi ha conosciuto Samira. I due si sono infatti incontrati su un set fotografico, dove entrambi posavano come modelli per abiti da sposa.

Tra di loro è sbocciato subito l’amore e da quel momento non si sono più separati. “È una persona davvero rara, fin dal primo giorno mi ha capita, amata” – ha raccontato Samira Lui durante un’intervista rilasciata per il salotto televisivo di Verissimo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello – “Mi fa sorridere, non vuol nulla in cambio, mai. Se fa qualcosa, non si aspetta mai nulla. È un simpaticone. Sono molto innamorata, mi è mancato tanto”. La modella ha anche definito il suo compagno “un libertino“. Nello stesso studio si è presentato anche Luigi che, a tal proposito, ha confermato: “Ho iniziato a vedere il futuro con lei”.

Samira Lui è la valletta de La Ruota della Fortuna

Durante un’intervista rilasciata per Sorrisi e Canzoni, la modella ha parlato della sua partecipazione al programma Mediaset e anche del suo rapporto con Gerry Scotti. “Fin da subito c’è stato un bel feeling, non ci sono mai state barriere tra noi” – ha rivelato – “I battibecchi non mancano, a volte ‘peggiorano’, ma c’è da dire che pure lui mi punzecchia parecchio“. Lei stessa si è detta onorata per aver avuto l’opportunità di lavorare con il conduttore. “Mi dà spazio anche se non so cosa stia succedendo. Mi chiama e andiamo a braccio, lui si fida e non è scontato”, ha infine concluso.