Samira Lui, chi è la mamma Doretta: la vita privata della showgirl

Samira Lui è una delle showgirl più chiacchierate di questo periodo televisivo, dato che è la protagonista del game show La Ruota della Fortuna insieme a Gerry Scotti. Originaria della città di Udine, ha origini senegalesi e nel 2017 si è classificata terza a Miss Italia. Poi c’è stata l’esperienza con L’Eredità, che le ha regalato la fama in tv e che le ha permesso anche di partecipare come concorrente al reality show Grande Fratello. In un’intervista rilasciata in passato per Chi, lei stessa ha raccontato di essere cresciuta con la mamma e con i nonni a Udine, e di non aver mai conosciuto suo padre.

La storia e le origini di Samira Lui

Durante l’edizione 2023 del Grande Fratello, Samira ha infatti raccontato di essere cresciuta senza il padre e di portare per questo il cognome della mamma. Il papà è infatti scappato quando Doretta Lui – sua madre – è rimasta incinta e non l’ha più riconosciuta legalmente. Lei ha infatti spiegato di aver avuto un’infanzia spensierata ma anche diversa rispetto a quella delle altre coetanee. In più occasioni ha anche tentato di andare alla ricerca del padre, ma alla fine lui si è rifiutato di incontrarla. Il padre si è costruito negli anni la sua famiglia, con una moglie e tre figli. “Ma loro non sanno che io esisto“, ha spiegato durante la sua ospitata a Verissimo.

“Mia mamma mi ha aiutata a guardare lontano facendomi sentire libera” – ha raccontato Samira a Chi – “Mi assecondava le passioni, facendo tanti sacrifici. Siamo sempre state fianco a fianco nella vita, abbiamo superato anche momenti difficili ma con tranquillità. Siamo cresciute insieme e abbiamo costruito la nostra diversa normalità“.

Chi è la mamma Doretta Lui

La donna ha di recente rilasciato un’intervista per il settimanale Oggi e, in quella occasione, ha raccontato che sua figlia Samira continua ad avere i piedi per terra nonostante il successo. “Da ragazzina, d’estate, andava a fare la cameriera in trattoria” – ha continuato – “Poi ha fatto l’assistente nella cooperativa di disabili dove lavoravo, ha conosciuto quell’ambiente, ha capito che stare in salute non è scontato. Non si è mai montata la testa: l’ho cresciuta con i valori della generosità e dell’altruismo“. La showgirl è inoltre sempre andata benissimo a scuola anche se – come racconta la mamma – era vivace e la condotta ne risentiva. “Si era iscritta al liceo artistico perché voleva fare l’architetto” – ha infine concluso – “poi al secondo anno ha cambiato idea ed è passata alla scuola per geometri. La prima sfilata l’ha fatta a 15 anni“.