Samira Lui, arriva il no che cambia la sua carriera: pesante stoccata per la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna

Samira Lui è stata una grande scoperta negli ultimi anni, dato che il suo volto ha avuto un ruolo importante nei vari format televisivi che l’hanno vista protagonista. Prima L’Eredità, poi Tale e Quale Show e ora La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 che co-conduce insieme a Gerry Scotti e che ha avuto sin da subito un successo straordinario, tanto da diventare il “dirimpettaio” n.1 del programma Rai Affari Tuoi con Stefano De Martino. Bellezza, classe e spigliatezza: sono questi gli elementi che hanno sempre contraddistinto la showgirl, ma pare che ora sia arrivato un no secco che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Svolta lavorativa per Samira Lui

La soubrette è stata, nelle ultime settimane, al centro dell’attenzione mediatica per via di alcune voci che hanno parlato di una sua presunta presenza al Festival di Sanremo. A divulgare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo nella rubrica I belli, i brutti, i cattivi, su cui ha appunto scritto che Carlo Conti avrebbe puntato su Samira per la prossima edizione di Sanremo, di cui lui è direttore artistico. “Il possibile corteggiamento sta creando un gran subbuglio in Rai e ha infastidito soprattutto l’entourage di Stefano De Martino” – si legge sul giornale – “La ragione? Portare Samira all’Ariston significherebbe fare un grande spot al programma antagonista del sofferente Affari Tuoi“.

Delle voci che sarebbero state smentite da altre indiscrezioni, che parlano appunto dell’effettiva decisione che il conduttore fiorentino avrebbe preso sulla kermesse. Si dice che lo staff di De Martino non abbia visto di buon occhio questa possibilità, proprio perché Samira è la principale competitor di Affari Tuoi e potrebbe quindi ricevere ulteriori visibilità qualora salisse sul palco dell’Ariston. A quanto pare, a prendere le redini del Festival in qualità di co-conduttori e co-conduttrici potrebbero essere altri. Ed è anche stata fatta una lista precisa.

Chi sono i co-conduttori di Sanremo

Tra i nomi più papabili ci sono quelli di Andrea Delogu e Francesca Fialdini, entrambe protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle. Si parla anche dell’attrice Serena Autieri, della cantante Clara e delle comiche Brenda Lodigiani e Michela Giraud. Un altro nome che circola è invece quello di Vanessa incontrada. Per la conferma, si dovrà attendere ancora un po’.