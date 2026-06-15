Samira in lacrime a La Ruota della Fortuna: costretta ad allontanarsi

Ci sono serate in cui i rigidi meccanismi dei quiz televisivi saltano completamente, lasciando spazio alla pura spontaneità. È quello che è accaduto nell’ultimo appuntamento domenicale con La Ruota della Fortuna, dove la tensione della gara ha ceduto improvvisamente il passo a un momento di comicità tanto imprevisto quanto travolgente.

A far perdere il controllo della diretta non è stato un errore dei concorrenti, bensì un irrefrenabile attacco di risata che ha letteralmente messo fuori gioco la co-conduttrice Samira Lui, incapace di proseguire il suo ruolo davanti alle telecamere.

L’atmosfera nello studio di Canale 5 era già particolarmente ironica, complici le continue battute tra Gerry Scotti e la stessa Samira, quest’ultima scherzosamente presa di mira per l’imminente cambio del tormentone musicale che accompagna i suoi stacchi. Nessuno però poteva immaginare che da lì a poco lo show si sarebbe trasformato in una gigantesca risata collettiva.

Il “caso” della sputacchina: il tabellone degli animali manda in crisi lo studio

L’impalcatura formale del programma è crollata definitivamente durante una manche dedicata alla categoria del “Regno degli Animali“. L’enigma da svelare celava la parola “La sputacchina”. È bastato che Samira visualizzasse e leggesse il bizzarro termine per farle perdere totalmente la concentrazione.

Nonostante il tentativo di mantenere un barlume di professionalità e portare a termine la spiegazione del vocabolo, la showgirl è stata travolta da una vera e propria crisi isterica di ridarella. Tra le lacrime agli occhi e l’assoluta impossibilità di riprendere fiato, ha dovuto arrendersi: “Sono esaurita, mi nascondo un attimo“, ha sussurrato prima di rifugiarsi in un angolo dello studio, dietro il monumentale tabellone.

Davanti alla co-conduttrice in fuga, Gerry Scotti ha cavalcato l’onda con la sua consueta ironia: “A questo punto mi faccio portare una poltrona. Non so se ne usciamo vivi“, ha commentato divertito mentre anche il pubblico in studio veniva contagiato dal momento.

Eleonora domina i round e si laurea nuova campionessa

Una volta sbollita la memorabile parentesi comica, i tre concorrenti in gara hanno ripreso in mano le sorti della partita. La sfida vedeva confrontarsi Federica, la campionessa uscente, Luca, cuoco proveniente da Forlì, ed Eleonora, giovane medico specializzando in Pediatria a Torino. Il match è entrato subito nel vivo con soluzioni complesse, come la parola turca “Pimpirikli”, usata per descrivere una persona meticolosa, che ha fruttato i primi mille euro a Federica.

Tuttavia, la vera scalata è stata quella compiuta da Eleonora. Partendo dal Round Musicale, la concorrente piemontese ha inanellato una serie di risposte esatte impressionante, dominando il gioco tra la manche Jackpot e quella letteraria dedicata a Le cronache di Narnia. Nonostante i tentativi di recupero degli avversari durante il Round Express, l’ultimo enigma ha sancito il verdetto definitivo: Eleonora ha spodestato la campionessa in carica bloccando il suo montepremi a quota 19.400 euro.

La serata della nuova regina del tabellone si è conclusa nel migliore dei modi alla Ruota delle Meraviglie. Pur non completando l’enigma finale, la fortuna l’ha baciata facendole pescare la busta verde contenente ben 15.000 euro.