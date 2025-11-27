Samira, Carlo Conti e Sanremo 2026: i retroscena sulla diva de La Ruota della Fortuna

Samira Lui è la rivelazione degli ultimi mesi. Dopo essersi fatta conoscere come professoressa dell’Eredità e aver varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello, Samira ha letteralmente conquistato tutti con La ruota della fortuna dove, ogni sera, affianca Gerry Scotti di cui è una perfetta compagna di lavoro. Simpatica, ironica, preparata e sempre sul pezzo, oltre a girare le classiche caselle delle lettere, Samira è una protagonista indiscussa del game show di canale 5.

Con la sua bellezza catalizza l’attenzione dei telespettatori che, però, apprezzano anche la sua intelligenza e acutezza. Un momento magico per Samira che potrebbe diventare d’oro qualora le voci su una sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice dovessero concretizzarsi.

La macchina del Festival si sta muovendo da mesi ma, per il momento, non ci sono annunci ufficiali. Tuttavia, il nome di Samira continua ad essere in pole position per affiancare Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston.

Samira Lui a Sanremo 2026: cosa c’è di vero

Se un anno fa, per aprire il suo Festival, Carlo Conti scelse di avere accanto un amico, ma anche un volto amato e popolare della televisione italiana come Gerry Scotti, per Sanremo 2026, il conduttore toscano starebbe pensando di puntare su una collega di Scotti ovvero Samira Lui. Per il Festival che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026, Conti vorrebbe portare sul palco del Teatro Ariston proprio su Samira e, per riuscirci, potrebbe affidarsi all’amicizia di Gerry Scotti e alla disponibilità di Pier Silvio Berlusconi che, dopo aver autorizzato la partecipazione di Scotti e, in passato, quella di Maria De Filippi, potrebbe fare la stessa cosa con Samira.

Qualora Carlo Conti dovesse riuscire a mettere a segno quello che è già stato definito un colpo televisivo importante, per Samira si tratterebbe di un ritorno al passato. Oltre ad aver ricoperto il ruolo di professoressa de L’eredità, all’epoca condotta da Flavio Insinna, Samira ha lavorato con Carlo Conti in due occasioni: durante l’evento dei David di Donatello e in un’edizione di Tale e Quale Show di cui è stata concorrente sfoggiando il suo talento nel canto e nel ballo.

La coppia Conti-Samira potrebbe, dunque, crearsi nuovamente. Stavolta sull’importante palco di Sanremo 2026. Tuttavia, il nome di Samira non è l’unico a cui starebbe pensando Conti. Secondo voci raccolte da Nuovo Tv, infatti, il conduttore starebbe pensando a Laura Pausini ma anche a colei che è definita la regina di Mediaset ovvero Maria De Filippi che, però, vorrebbe rimandare il suo ritorno all’Ariston quando il conduttore di Sanremo sarà Stefano De Martino, nato nella sua scuola di Amici.