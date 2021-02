Samantha de Grenet eliminata dal Grande Fratello Vip 5 (video)

Samantha de Grenet è l’ultima eliminata dal Grande Fratello VIP. Con solo il 21% dei voti, la concorrente non è riuscita ad acciuffare la finale dopo essere finita al ballottaggio con Stefania Orlando in seguito ad una nomination a catena fatta dai concorrenti che l’hanno mandata al televoto per maggioranza di voti.

Samantha a differenza della maggioranza dei concorrenti è entrata solo a partire dall’89° giorno, dunque ben 3 mesi dopo l’inizio della quarta edizione. Già prima del verdetto ha ipotizzato che nel televoto con Stefania, lei avrebbe avuto la peggio visto che ritiene la Orlando una grande concorrente.

Il pubblico ha deciso che il VIP che questa sera dovrà abbandonare la Casa è… SAMANTHA! #GFVIP pic.twitter.com/2AJpLh2UyF — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

All’entrata in studio ha commentato così:

Ho retto anche fin troppo. E’ stata esperienza bellissima, un viaggio incredibile dentro te stessa. Quando entri in corsa in un gioco come il Grande Fratello è anche più complicato che le persone si affezionino a te.

Nella breve conversazione ha parlato dei legami più stretti avuti nella casa: Rosalinda e Dayane sono state le persone con la quale mi sono trovata bene” e soprattutto con quest’ultima, spesso criticata per il suo gioco e per i comportamenti con determinati vip in casa: “Dayane è per molti ma non per tutti. E’ difficile capirla fino in fondo“.

SAMANTHA DE GRENET DEL GRANDE FRATELLO VIP 5, CHI È

Samantha de Grenet è nata a Roma il 9 novembre 1970. Il suo esordio televisivo avviene nel 1992 quando il suo volto appare per la prima volta nel programma di Adriano Celentano Svalutation. L’anno dopo inizia la scalata al successo rivestendo il ruolo di inviata nel programma Modapolis su Italia 1. Nell’arco degli anni ’90 partecipa e conduce altri programmi come Jammin, Tappeto Volante e nel 1999 arriva su Rai 1 per condurre Sette per Uno in prima serata con Gigi Sabani.

Nel 2004 partecipa al suo primo reality show: La talpa e successivamente diventa opinionista per programmi come Festa Italiana, L’italia sul due, L’arena, Mattino cinque e La vita in diretta. Nel 2017 prende nuovamente parte ad un reality, stavolta tocca all’Isola dei Famosi.