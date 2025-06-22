Samanta Togni, perché è finita con il marito: i motivi dell’addio

La fine è arrivata dopo cinque anni. I due si erano sposati il 15 Febbraio 2020 solo dopo un anno di conoscenza. Lui, il chirurgo plastico Mario Russo, si era innamorato di lei, la bellissima Samanta Togni, come l’aveva vista. Un colpo di fulmine, insomma. Poco dopo le nozze la coppia si è trasferita a Dubai. La maestra e ballerina, che aveva abbandonato Ballando Con Le Stelle, ha però, ben presto sentito la mancanza di casa. E così, per un certo periodo di tempo, hanno iniziato a vivere una relazione a distanza.

La crisi è arrivata ma i due hanno cercato più volte di superarla finché è stata la stessa conduttrice a voler metterci un punto. Lo ha fatto per se stessa e per il suo bene, come ha raccontato in primis a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. Ed è proprio alla conduttrice veneta che ha parlato per la prima volta di divorzio.

“Non è finita bene con Mario. E’ stato un grande amore, io avevo anche scelto di trasferirmi a Dubai per lui ma è stata molto dura. Non è stato semplice, perché io qui ho lasciato la mia vita, che mi piaceva tanto”, ha dichiarato la Togni. Per spiegare meglio e nel dettaglio la situazione, l’artista ha, a più riprese, sottolineato il fatto di aver vissuto con Russo più momenti difficili e di crisi e di aver cercato di tamponarli e risolverli, però, senza successo.

“Ho tentato per un periodo di recuperare. Abbiamo vissuto una prima crisi importante lo scorso anno e ci siamo allontanati, poi ci abbiamo riprovato”, queste le sue parole a riguardo.

Samanta Togni, i motivi dell’addio a Russo

Tuttavia, quali sono i motivi che hanno portato Samanta a chiudere il matrimonio? ” Mi sono annullata, non mi riconoscevo più” ha svelato l’ex star di Ballando, riferendosi con ciò soprattutto al già menzionato periodo trascorso negli Emirati Arabi.

Poco dopo ha anche aggiunto: ” Ci siamo resi conto che abbiamo obiettivi di vita diversi, progettualità diverse. Quello che rende felice me non rende felice lui e viceversa. Un qualcosa che andava semplicemente capito e lasciato andare”. In ogni caso ora Samanta sta meglio. Sta riscostruendo pian piano la sua vita in Italia, tant’è che ha parlato di rinascita. E lo ha fatto anche a La Volta Buona nella puntata del 3 Giugno.

“Mi sto ricostruendo, ma sono contenta di essermi ritrovata, perché mi ero un po’ persa. Credo che vada bene così”, ha raccontato la donna. Ora il suo obiettivo è di essere felice. La felicità la sta trovando nelle piccole cose anche se il dolore per la conclusione del suo secondo matrimonio è ancora vivo. A consolarla ci pensa il figlio Edoardo, che si è da poco laureato, nato nel corso delle sue prime nozze con Mirko Trapelli che ha sposato quando era poco più che una ragazzina.