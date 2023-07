Nella giornata di ieri ha avuto luogo la commemorazione della strage di via D’Amelio, dove il 19 luglio del 1992 perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Assieme a lui perirono gli agenti della scorta Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina e Agostino Catalano. A ricordarlo su Facebook in un post anche il giornalista e conduttore Salvo Sottile.

Tuttavia Sottile si è reso protagonista di un piccolo incidente. Nel ricordare la presenza della premier Giorgia Meloni e della leader del Partito Democratico Elly Schlein, il nome del partito di centrosinistra di quest’ultima si è trasformato a causa del correttore automatico in un’espressione blasfema.

Il diretto interessato sul momento non si è accorto di nulla, soprattutto in quanto è un social media manager a gestire la sua pagina. E infatti, quando il “renaming” del Partito Democratico stava già facendo il giro del web, sono comparse a stretto giro le scuse del social media manager di Salvo Sottile, ovvero Fabrizio Grimaldi.

Il collaboratore ha scritto:

“Mi scuso sinceramente per l’increscioso strafalcione nell’articolo pubblicato questa mattina e sulla pagina Facebook del direttore Salvo Sottile. Un episodio che mi risulta ancora di difficile comprensione, perché lontano anni luce da ciò che sono e da quello che scrivo normalmente. Non importa se si è trattato di una correzione automatica, di un refuso o di un hackeraggio del mio profilo. Vorrei solamente porgere le mie più sentite scuse a tutti, in primis al direttore Salvo Sottile, esente da ogni colpa, al Membro della Camera dei deputati Elly Schlein, alla Rai e a tutti coloro che hanno letto l’articolo”.

Per quanto si sia trattato di un increscioso incidente, non succede tutti i giorni che il responsabile di una gaffe venga allo scoperto con tanto di nome e cognome. E anche l’ex conduttore de I Fatti Vostri in un breve video per i social ha voluto scusarsi in quanto la pagina appartiene a lui. Sottile peraltro è in vacanza a Barcellona con i figli, dove degli amici e colleghi lo avevano informato dello strafalcione uscito sul suo profilo Facebook. Il presentatore, dalla prossima stagione alla guida di un programma su Rai 3, ha voluto scusarsi quindi con chi ha letto il post ma soprattutto con la leader del Partito Democratico Elly Schlein. Senza ombra di dubbio, il diretto interessato ha saputo uscire con il garbo che lo contraddistingue anche sul piccolo schermo da una situazione imbarazzante.