I telespettatori che questa mattina alzandosi hanno sintonizzato i propri dispositivi su Rai 3 saranno probabilmente rimasti perplessi nel non trovare il consueto appuntamento di Agorà. E infatti hanno iniziato a succedersi tweet di risposta nella pagina ufficiale della trasmissione, in cui le persone si domandavano le cause dello stop, pensando da subito a un caso di positività al Covid-19 che riguardasse il talk show mattutino condotto, a partire da questa stagione, da Luisella Costamagna.

Al suo posto le persone sintonizzate davanti al televisore si sono imbattute nel rullo informativo di Rai News 24. Fino alle 8:29 non è arrivato però nessun annuncio, né da parte della Rai, né da parte della conduttrice, sulle cause che stessero determinando il cambiamento di palinsesto. A quell’ora il giornalista che presiedeva lo spazio informativo, Paolo Cappelli, ha però rivelato le ragioni del simulcast del canale all-news su Rai 3:

Rai News 24 viene trasmessa in questo momento anche su Rai 3 perché per un principio d’incendio causato da un cortocircuito è stato necessario evacuare lo studio 6 di Saxa Rubra, dal quale viene trasmesso il programma Agorà. Incendio domato, ma il fumo consiglia ancora di aspettare per renderlo nuovamente agibile.

Il caso vuole che la Costamagna sia stata sostituita poi, nella mezz’ora seguente, dalla rassegna stampa di Gianluca Semprini, che, come raccontato da lui stesso, era stato chiamato nei mesi scorsi alla conduzione di Agorà proprio insieme alla giornalista. La rete poi aveva fatto dietro front, assegnandoli la conduzione di Frontiere (anche se poi anche questa non si è concretizzata dal momento che è rimasto alla guida Franco Di Mare, attuale direttore di Rai 3).

La Costamagna è poi intervenuta alle 9:10 nel corso del notiziario di Rai News 24 per confermare che la trasmissione lunedì sarà regolarmente in onda e che, fortunatamente, tutti coloro che lavorano alla trasmissione stanno al momento bene.