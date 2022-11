Salmo. San Siro è il documentario in onda questa sera, 18 novembre 2022, su Sky Arte e in streaming solo su NOW. Lo speciale è il racconto di un live, quello avvenuto il 6 luglio scorso, che ha radunato nello stadio milanese San Siro 50mila persone rapite dal ritmo del rapper sardo, anteprima speciale del Flop Tour che vede Salmo sui palchi dei più importanti palazzetti dal 17 novembre (la prima data è stata a Firenze).

Nel documentario con Salmo protagonista, potremo assistere a un viaggio intriso di intenso lavoro, passione, gioco di squadra e incrollabile fiducia, che si snoda tra le prove in Sardegna, la prima data a Bibione e il concerto a San Siro a Milano. Assisteremo alle prove, al dietro le quinte del rapper insieme alla sua band, i momenti più intimi e più intensi, offerti proprio in questo documentario in onda su Sky Arte.

“È la preparazione il grande evento; è lì che si manifesta tutta la vera passione. San Siro è quello che è successo prima”

Queste le parole del cantante nel parlare di questo racconto diretto da Giorgio Testi. Insieme a Salmo, la band composta da Daniele Mungai, in arte Frenetik (chitarra e tastiere); Riccardo Puddu, in arte Verano (tastiere); Jacopo Volpe (batteria); Davide Pavanello, in arte Dade (basso); Marco Azara (chitarra) e DJ Damianito.

“Il cerchio perfetto succede quando c’è un’alchimia tra le persone. Penso di aver trovato dei musicisti unici: ognuno ha il suo stile, ognuno è un personaggio e messi assieme diventiamo una cosa unica. Quando siamo sul palco non sono ‘Salmo e la band’, siamo ‘una band’”

Si potrà assistere alle prove e anche ai momenti live. Salmo interpreta alcuni dei suoi brani più celebri come 90MIN, Mic Taser, FLOP, introdotto da un monologo sull’insuccesso a cura di Josafat Vagni, 1984 e altri ancora, oltre alle esibizioni con Blanco, Ensi, Lazza, Nitro e Noyz Narcos.

“Per me il live è un’esigenza e a volte vado a suonare senza dire niente a nessuno perché ne ho proprio bisogno disponibili. La prima cosa che ho pensato quando sono sceso dal palco è: Voglio rifarlo. Non mi basta”

Salmo. San Siro, questo è, San Siro, 6 lulio 2022, scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto che Salmo ha tenuto a San Siro, questa estate, il 6 luglio 2022:

90min

Mic taser

Stai zitto

Antipatico

Papparapà (Nerone cover)

Daytona

Criminale

Ricchi e morti

Giuda

Perdonami

A Dio

Yoko Ono

La prima volta

Russell Crowe

Disobey

Hellvisback / Hellvisback 2

S.A.L.M.O.

Il rap nel mio paese (con Fedez)

woaw

Ho paura di uscire (con Lazza)

Ho paura di uscire 2 (MACHETE CREW cover) (con Lazza)

Kumite

Ez (con Ensi)

Marylean (con Nitro)

La canzone nostra (MACE cover) (con Blanco)

Mic Check (Noyz Narcos cover) (con Noyz Narcos)

Lunedì

1984

Il cielo nella stanza

La bamba

Salmo. San Siro, questo è, dove vederlo in tv e streaming

SALMO. SAN SIRO, QUESTO È| Venerdì 18 novembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Una produzione Sky Original, Lebonski360 e Vivo Concerti, realizzata da Pulse Films Italia