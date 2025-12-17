Sal Da Vinci: età, moglie e figli, dove vive, Sanremo. Carriera e vita privata

Classe 1969, Sal Da Vinci è tra i cantanti italiani più popolari. Di origini napoletane, gode di un ampio consenso sia da parte del pubblico che dei colleghi. Nato a New York, è cresciuto a Napoli dove si è formato anche professionalmente: sin da piccolo respira l’aria del teatro, dove debutta che è ancora un bambino. Il padre era un interprete della sceneggiata napoletana e questo gli ha permesso di crescere dietro i palcoscenici più famosi. Ed è proprio con papà Mario che a soli 7 anni incide la canzone Miracolo e’ Natale, che segna il suo debutto nella musica. In seguito si dedica alla recitazione e partecipa a diversi spettacoli.

Poi nei primi anni Ottanta decide di dedicarsi alla musica, impegno che lo allontana dalla recitazione. Nel 1992 fa la sua prima comparsa in tv e questo gli permette di partecipare a diverse manifestazioni canore. Vince anche il Festival italiano di musica condotto da Mike Bongiorno e Antonella Elia in onda su Canale 5, conquistando così la popolarità a livello nazionale. Ha continuato a cantare nonostante per un periodo si è allontanato dai riflettori, poi lo scorso anno ha conquistato le hit con il brano Rossetto e Caffè, che ha spopolato anche in rete soprattutto su Tik Tok, dove ha ottenuto tantissime condivisioni e visualizzazioni.

Su Spotify è entrato nella sua speciale playlist Viral 50 Globlz. Sal Da Vinci è tra i big di Sanremo 2026, è stato scelto da Carlo Conti che a quanto pare ha apprezzato particolarmente il suo brano. Il cantante napoletano, che lo scorso anno ha partecipato alla kermesse alla serata dei duetti cantando con i The Kolors, è pronto a godersi questa nuova esperienza sanremese che gli darà sicuramente una nuova popolarità. Per il momento l’artista si è detto emozionato e molto felice. Da ricordare che Sal ha partecipato a Sanremo nel 2009.

Sal Da Vinci, vita privata: moglie e figli

Sposato da diversi anni con Paola Pugliese, Sal Da Vinci ha una vita privata stabile e difficilmente è finito al centro del gossip. La coppia ha due figli Annachiara, che lavora nella moda, e Francesco che invece ha scelto di recitare e cantare. Ha già partecipato a The Voice e alla quarta stagione di Gomorra. Il cantante ha anche tre bellissimi nipotini: Salvatore di 6 anni, Nina di 1, figli di Francesco e Antonio avuto da Annachiara. Bambini che Sal adora e che in diverse occasioni sono apparsi con lui.

Da Vinci è molto attivo sui social dove condivide soprattutto momenti del suo lavoro. Tuttavia non manca di rivelare dettagli della sua vita privata, mostrandosi come una persona semplice e spontanea, che ama dedicarsi anche alla famiglia. La partecipazione a Sanremo sarà per lui un’occasione per confermare il suo talento artistico.

“Rossetto e caffè è nata in ascensore”: le parole di Sal Da Vinci sul brano

Rossetto e Caffè è tra le hit di maggiore successo degli ultimi anni, un brano melodico che ha conquistato tutta Italia. Sal Da Vinci ha recentemente raccontato a Today com’è nata la canzone e come il brano gli ha fatto ritrovare il successo: “Prima è nata la melodia, sul pianoforte di casa, che è di mio padre e di cui sono geloso. Mi è scoppiata in testa davvero mentre stavo scendendo giù, la portinaia mi aveva chiamato per darmi delle lettere… e non volevo perdere il filo…”

Ha poi aggiunto: “Quindi sono salito e sceso dall’ascensore più volte, senza aprire le porte, cantandola nel microfono del telefono. “La canzone è stata adottata dalla generazione zeta, e ciò mi rende orgoglioso. Ma la verità è che piace a tutta la famiglia. Forse è il ritorno della melodia, di cui tanti parlano, e io non avevo mai smesso di scriverne.”