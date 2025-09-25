Sal Da Vinci, chi è e cosa fa la figlia. La curiosità sul coach di Io Canto Family

Sal Da Vinci, cantante partenopeo di successo e oggi coach di Io Canto Family, ha una figlia a cui è particolarmente legato: ecco chi è e che cosa fa.

Cantante, ma anche autore e attore di successo, Sal Da Vinci gode di un’ampia popolarità. Molto amato nel capoluogo campano, da diversi anni si è affermato anche nel panorama nazionale. Dopo il recente successo di Rossetto e Caffè, brano che ha spopolato e guadagnato i primi posti delle hit, Sal è approdato a Canale 5 nelle vesti di coach di Io canto Family, un ruolo che ha accettato con entusiasmo visto il suo legame con i figli e nipoti. In una recente intervista l’artista partenopeo ha ammesso che considera Rossetto e Caffè una sorta di rivincita nei confronti di tutti quei discografici e produttori che non credevano alle sue potenzialità:

“È un successo partito dal basso, me la sono autoprodotta. L’ho pubblicata più di un anno fa e continua a fare numeri stratosferici, ci avviamo al terzo platino”. Sal sta vivendo un momento felice della sua carriera, e anche nella vita privata gode di una certa serenità, visto che in passato ha vissuto dei momenti non facili. Il cantante è sposato con Paola Pugliese dal 1992, il loro è un rapporto stabile costellato d’alti e bassi. Hanno due figli: Francesco nato nel 1993 e Anna Chiara, classe 1998.

Il primogenito sta seguendo le orme del genitore e ha intrapreso la strada della musica e del mondo dello spettacolo, mentre Anna Chiara lavora nella moda. Quest’ultima è una ragazza intraprendente e decisa e ha un rapporto speciale con il genitore. Non ci sono in rete molte immagini di lei, tuttavia è noto che è mamma di un bellissimo bambino, Antonio, a cui Sal vuole molto bene. In passato Maria Chiara è stata vittima di un terribile incidente, che ha preoccupato molto l’artista.

Sal Da Vinci, Maria Chiara vittima di un grave incidente

Nel 2020 Maria Chiara è stata vittima d’un grave incidente in motorino. La giovane è stata soccorsa subito e portata in ospedale: qui hanno deciso di operarla di urgenza alla mano. Per Sal Da Vinci sono stati giorni difficili di cui ha parlato solo dopo che è stata sciolta la prognosi: “Oggi inizio a respirare un pochino, e chi è genitore mi può capire. Desideravo da giorni scrivere questo messaggio per ringraziare tutti, ma proprio tutti, dalla direzione sanitaria diretta egregiamente dalla dottoressa Corvino, agli infermieri e a tutto lo staff della sala operatoria, al reparto ortopedia, un grazie infinito”

Ha poi concluso: “Devo molto all’umanità che ogni giorno ho respirato nei vicoli della mia città: mi ha dato tanta forza per superare i momenti di grande preoccupazione. Per miracolo la mano di mia figlia piano piano sta riprendendo la sua funzionalità.” Nel giro di pochi mesi la giovane si è ripresa totalmente, ma ancora oggi, a distanza di anni, il cantante ricorda quel periodo non nascondendo la sua ansia.

Sal Da Vinci e il dramma famigliare: “Mio figlio aveva la meningite”

Oltre all’incidente della figlia, Sal ha vissuto insieme alla moglie un altro dramma famigliare. Il primogenito quando aveva meno di due anni ha contratto una grave meningite. Il pediatra fece una diagnosi sbagliata e il piccolo ha rischiato di morire: “Una diagnosi sbagliata di un pediatra fece sì che Francesco si ammalò, da un’otite arrivò la diagnosi di una meningite. Quella mattina era sveglio ma non rispondeva, lo portai subito in ospedale. Eravamo disperati io e mia moglie.”

Sal ripose tutta le sue speranze nella fede oltre che nei medici: “E chiesi aiuto alla Madonna. Fu subito operato e i medici prelevarono il midollo osseo dalla sua colonna vertebrale, non aveva neanche un anno e mezzo. Devo tutto alla dottoressa che quel giorno era in turno, fu lungimirante nella diagnosi. Sono stati mesi complicati, ma è avvenuto un miracolo.”