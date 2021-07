La Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, nota come il sindacato degli attori (semplificando) USA, è alle prese con la campagna elettorale per la prossima Presidenza. Dopo i due mandati di Gabrielle Carteris, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Andrea Zuckermann in Beverly Hills 90210 e per la partecipazione al mockumentary revival di un paio di anni fa, la SAG-AFTRA è pronta a nuove elezioni ed è tempo di candidature. Ad aver annunciato la sua decisione di scendere in campo è stata qualche giorno fa ‘The Nanny’ Fran Drescher, l’amatissima Tata dell’omonima sitcom anni ’90, che in un’intervista a Deadline ha raccontato di aver scelto di candidarsi osservando l’Oceano Pacifico, quasi realizzando che tutto quello che ha fatto nella vita era servito, in fondo, ad arrivare a questo preciso momento della sua vita. A lei, dunque, il compito di prendere il posto di Gabrielle Carteris quantomeno come candidata alla Presidenza della lista Unite for Strength; contro di lei solo un’altra candidatura, ovvero quella dell’attore Matthew Modine, altro amatissimo volto anni ’90, in lizza per la lista d’opposizione (ormai da diversi mandati) che va sotto il nome di Membership First (e il nome ci dice qualcosa).

Le votazioni inizieranno il 3 agosto: c’è tempo per i due candidati, solo loro due, per presentare i propri programmi agli elettori: la Drescher si pone come obiettivo quello di andare “oltre le divisioni disfunzionali che caratterizzano il sindacato […], per fare in modo che tutti i membri possano essere più forti, più sicuri, anche più ricchi, nel segno dell’equità e di forza contrattuale al tavolo dei negoziati” con le altre realtà dell’industria hollywoodiana, cinematografica e televisiva.

Non male come programma: sarà interessentare vedere quale sarà la scelta dei membri della SAG-AFTRA. I risultati si avranno il 2 settembre. E che vinca il migliore.