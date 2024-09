Sabrina Salerno è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo maligno al seno individuato durante una mammografia di controllo. La cantante sta bene e ha personalmente tranquillizzato fan e colleghi, preoccupati dopo aver visto una sua foto in ospedale con una flebo. Dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, la cantante e showgirl ha condiviso un video sulle sue stories di Instagram, spiegando il decorso dell’operazione.

“Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia, ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire“. Poi il messaggio in cui ricorda quanto sia importante la prevenzione e la diagnosi precoce perché: “può salvarci la vita“.

Passata l’operazione andata a buon fine, Sabrina ora sta bene: “L’operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho i social che sono andati in tilt, non vedo più i messaggi, però vorrei ringraziarvi di cuore tutti“.

Sabrina Salerno, parlano i medici

“Il tumore – dichiara Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso – è stato scoperto in una fase iniziale e l’operazione è stata positiva”.

Christian Rizzetto, membro del team medico dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui è entrato nel merito del caso : “Si trattava di una lesione non palpabile evidenziata ad una mammografia eseguita per prevenzione che ha reso necessario un intervento di quadrantectomia mediante centraggio con biopsia del linfonodo sentinella“.

Mentre il chirurgo plastico Giorgio Berna aggiunge che: “Dopo aver eseguito la quadrantectomia si è provveduto al rimodellamento della ghiandola mammaria per restituirne la forma e riequilibrare i volumi. L’incisione è stata periareolare per rendere la cicatrice non visibile“.

I messaggi di sostegno per Sabrina Salerno

I messaggi di sostegno per l’ex concorrente di Ballando con le stelle e del più recente Acchiappatalenti di Rai 1 sono stati tantissimi. Tante le colleghe a commentare come Alessia Marcuzzi, Antonella Clerici, Eleonora Pedron, Natasha Stefanenko, Alice Basso, Orietta Berti, Syria, Simona Ventura e Caterina Balivo.

La Salerno qualche settimana fa aveva lasciato intendere ai suoi numerosi followers (1.2 milioni su Instagram e oltre 220mila su X) che questo settembre sarebbe stato sicuramente importante. La foto del 14 settembre scorso in cui si mostra piena di energie in palestra con la frase “Questo settembre sarà per me un mese importantissimo!!!” è stato il segnale che qualcosa di imminente sarebbe avvenuto di lì a poco.