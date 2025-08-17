Sabrina Salerno e le conseguenze del tumore: la confessione dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle

Sabrina Salerno e le reali conseguenze del tumore. Che cosa ha confessato la concorrente di Ballando.Una donna bellissima e sensuale, nonché un’antica icona degli Anni Ottanta, che ancora oggi fa cantare, ballare e, soprattutto, sognare gli uomini di ogni dove. Sabrina Salerno è una delle regine indiscusse del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Showgirl a

Sabrina Salerno e le reali conseguenze del tumore. Che cosa ha confessato la concorrente di Ballando.

Una donna bellissima e sensuale, nonché un’antica icona degli Anni Ottanta, che ancora oggi fa cantare, ballare e, soprattutto, sognare gli uomini di ogni dove. Sabrina Salerno è una delle regine indiscusse del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Showgirl a tuttotondo, cantante e attrice, ci ha incantati, in tempi mediamente recenti, con la sua bellezza e ingente sensualità nella pista di Ballando Con Le Stelle.

Sui Social, in particolar modo sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ama condividere, tramite la pubblicazione di foto e di video, momenti della sua vita, sia lavorativa che privata. E quando poi pubblica fotografie delle sue vacanze, perlopiù in costume da bagno, manda in men che non si dica in orbita i suoi estimatori, sparsi non solo in Italia e in Europa ma un po’ in tutto il mondo.

Gli stessi si sono molto spaventati quando lei, in nome della sua immensa schiettezza, ha rivelato del suo tumore al seno, di come lo ha scoperto e di come sono state avviate le varie cure. Inoltre, essendo una persona profonda e saggia, ha invitato tutti quanti a mettere sempre e comunque la propria salute al primo posto, puntando sulla prevenzione che in tantissimi casi può concretamente salvarci la vita.

La showgirl a cuore aperto sulla sua malattia

Ora l’artista è tornata a parlarne, spiegando, nel corso di un’intervista a cuore aperto rilasciata a Libero, quali reali conseguenze le abbia lasciato il cancro.

“Sono sempre stata riflessiva ma la vita cambia con l’operazione, le terapie, i controlli, gli esami, i timori di una recidiva. Certe esperienze ti portano ad avere uno spirito combattivo e ottimistico che, a volte, latita. Saper trasformare brutte cose in esperienze non è sempre facile”, ha dichiarato Sabrina.

Ha sottolineato di star seguendo ora come ora “una cura ormonale che mi dà problemi. Mi chiedo come mai nel 2025 non si sia ancora trovato un metodo per far andare le cose meglio”. Tuttavia, oltre ai cambiamenti fisici, lei ha parlato anche di quelli emotivi e caratteriali, anch’essi molto importanti.

“Sono cose che ti colpiscono, che ti porti dietro. Per cinque anni devo seguire delle terapie. Prendo una pastiglia che ha una serie di effetti collaterali. C’è chi non ha niente, io li ho beccati tutti. Per tenere sotto controllo i dolori vado in palestra ogni giorno, l’esercizio fisico è salvifico”, ha dichiarato a tal proposito per poi aggiungere: “Sono diventata più cinica. Certo, non sono migliorata.