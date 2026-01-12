Sabrina Ferilli: età, la dieta e gli allenamenti, il marito e la maternità, dove vive, l’amicizia con Maria De Filippi

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate del panorama televisivo e cinematografico italiano. Originaria di Roma, è cresciuta nel quartiere Fiano Romana con la sua famiglia, è nata nel 1964 e ha ereditato dal papà – un esponente politico e dirigente del Partito Comunista Italiano – la forte passione per la politica. Quando era giovanissima, ha inoltre studiato presso il Liceo Classico, e questo le ha dato la possibilità di avvicinarsi alla recitazione e di iniziare a frequentare diversi corsi di teatro a Roma. Ha tentato, senza riuscirci, l’ingresso nel Centro Sperimentale di Cinematografia e ha poi scelto di continuare la gavetta.

I primi passi, la carriera e il successo

Il suo percorso artistico è iniziato nel 1987, quando ha fatto il suo debutto nello spettacolo Caramelle da uno sconosciuto, in cui ha ottenuto una parte secondaria. Nel 1990 ha invece raggiunto il successo con il film Americano Rosso e, nel 1993, ha preso parte a diverse pellicole come Diario di un viaggio, raggiungendo però la piena notorietà con La bella vita. Nel 1996 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Ha partecipato a varie commedie in teatro tra cui Rugantino. Nel 2000 ha invece posato per il calendario sexy del mensile Max e, nel 2008, ha partecipato al film Tutta la vita davanti.

Il 2013 è stato per lei un anno molto positivo, dato che è stata scelta come giudice fissa per la dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ruolo che le è stato affidato anche per le tre edizioni successive. Ha recitato nella miniserie Baciamo le mani – Palermo New York 1958, ed è stata la madrina del Roma Film Fest. Ferilli è stata anche tra i protagonisti più indiscussi de La Grande Bellezza, il film di Sorrentino premiato con il premio Oscar nella categoria miglior pellicola straniera. Nel 2015 è invece stata la protagonista del film Io e lei e, dal 2019, ha ricoperto il ruolo di giudice popolare nel talent show Tu sì que vales di Canale 5. Nel 2022 è stata nel cast principale del film Il sesso degli angeli, scritto e diretto da Leonardo Pieraccioni.

La vita privata

L’attrice è stata sposata, dal 2003 al 2005, con l’avvocato Andrea Perone. Dal 2011 è invece felicemente legata al marito Flavio Cattaneo, che di lavoro fa il manager. Sabrina è figlia di Giuliano Ferilli, dirigente del Partito Comunista Italiano, e di Ida Fatigati, casalinga originaria della provincia di Caserta. Negli anni l’attrice è sempre stata un punto di riferimento fondamentale per il mondo dello spettacolo italiano.