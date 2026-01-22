Sabrina Ferilli chiude “A testa alta” con il 28,2%. Bruno Vespa battuto anche da Chi L’ha Visto? I dati Auditel del 21 gennaio 2026

Sabrina Ferilli sempre più leader con A testa alta. La nota attrice, dopo i fasti del cinema, accarezza una nuova età dell’oro anche in tv. Aveva già da tempo chiaro l’affetto del pubblico, anche per via della presenza a Tu Sì Que Vales con Maria De Filippi, contesto in cui si appresta a essere un volto sempre più centrale. La fiction, però, ha rimesso al centro le qualità di attrice che la platea televisiva già conosceva grazie alle performance sul grande schermo.

La Città Proibita, di Gabriele Mainetti, la vede brillare attorno a un cast corale. A testa alta, invece, è la testimonianza che anche le storie televisive possono fare breccia nel pubblico. Il 28,2% di Share lo conferma, portando la Ferilli al ruolo di trascinatrice degli ascolti. L’attrice ha battuto anche Bruno Vespa, il cronista ha proposto uno speciale di Porta a Porta per i 30 anni della trasmissione.

Sabrina Ferilli chiude sopra al 28% di Share, Vespa accusa anche il “fuoco amico” della Sciarelli

I numeri non hanno reso giustizia a questo contenuto: il programma ottiene il 7,2% di Share, battuto anche dal “fuoco amico” di Federica Sciarelli. Chi L’ha Visto?, infatti, si attesta sull’8,7% di Share. Il Collegio si ferma all’1,7% di Share, ma la trasmissione ha offerto il suo massimo in digitale. Il format, infatti, è pensato principalmente per l’app. In televisione raccoglie la rimanenza di un seguito fatto, più che altro, di visualizzazioni.

Rete4 propone RealPolitik al 2,9% di Share, l’approfondimento di Tommaso Labate viaggia a corrente alternata dal punto di vista numerico. I margini sono buoni, con picchi che possono talvolta anche superare il 3%. Ci sono settimane, tuttavia, dove patisce particolarmente la concorrenza. Italia Uno punta ancora su Le Iene nella versione Inside che raggiunge il 6,9% di Share, una buona alternativa per il programma di Davide Parenti che tuttavia rende meglio nella forma più classica con Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione.

Scotti stacca De Martino in preserale

Chi si spinge oltre è Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare su La7, il programma si attesta sul 7% di Share confermando l’ottimo trend del contenuto. Ormai Cairo può contare su un nutrito stuolo di affezionati al titolo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sulla Champions League con il confronto tra Olympique Marsiglia e Liverpool che arriva a totalizzare il 3,2% di Share.

Nove ripropone, invece, Little Big Italy al 2,3% di Share. Il Canale 20, con The Woman King, ottiene il 2% di Share. Su Rai4, Non fate infuriare l’elfo arriva all’1,1% di Share. Flight, su Iris, cresce di un punto percentuale rispetto alla concorrenza toccando quota 2,2% di Share. Cliffangher – L’ultima sfida non va oltre l’1,2% di Share. Su RealTime, invece, Matrimonio a prima vista ottiene il 2,7% di Share. La sfida in preserale tra Gerry Scotti e Stefano De Martino vede ancora trionfare La Ruota della Fortuna al 27% di Share. Affari Tuoi si ferma al 23,4%.