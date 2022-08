Se la presentazione dei palinsesti per una rete televisiva è spesso più una dichiarazione d’intenti che una vera e propria messa in pista dei bolidi preparati in officina dai meccanici, poi è il lavoro in vista del debutto nel circuito delle macchine e dei piloti che disegna concretamente come sarà la vettura messa in competizione. Ecco dunque che arrivano spesso e volentieri notizie sempre più aggiornate rispetto a ciò che veramente vedremo in onda. Oggi qui ci occupiamo della fascia del sabato mezzogiorno di Rai2.

Se infatti dal lunedì al venerdì il presidio è ovviamente per i Fatti vostri di Michele Guardì, che ha vissuto nella scorsa stagione televisiva una rinascita con la conduzione di Salvo Sottile con Anna Falchi e alla domenica sono state confermate Paola Perego e Simona Ventura con il loro rinnovato Citofonare Rai2, ci sono novità che riguardano la fascia del mezzogiorno del sabato della seconda rete della televisione di Stato, non tanto nei programmi ma nella loro disposizione nel palinsesto.

Si parte alle 11:15 con una nuova serie del cooking show condotto dal buon Alessandro Greco Cook 40, che già ha ben figurato nella scorsa stagione televisiva della seconda rete della televisione pubblica, quando andava in onda a mezzogiorno; nella nuova stagione dunque anticiperà la messa in onda di 45 minuti. A seguire, a mezzogiorno e un quarto, l’appuntamento sarà con una nuova edizione di Check up, che torna quindi nella sua collocazione originale, ricordiamo che il programma di Biagio Agnes storicamente è sempre andato in onda su Rai1 alle ore 12:30 e fino al Tg1 delle 13:30.

Confermata alla conduzione della nuova edizione di Check up Luana Ravegnini. A precedere questi due programmi, alle ore 10:15 torna con una nuova serie l’appuntamento con il programma rivolto a chi si vuole mantenere in forma “Per me” condotto ancora una volta dalla fresca accoppiata formata da Samanta Togni con l’ex inviato dell’Isola dei famosi Filippo Magnini. Rimpasto dunque nella programmazione del sabato mezzogiorno della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo per ottimizzare l’offerta editoriale del canale in questa delicata fascia oraria del palinsesto televisivo.