La Ruota della Fortuna, la puntata finisce malissimo per una sola risposta sbagliata

Amarissima la puntata di ieri, sabato 27 dicembre, per il campione in carica, Jimmy, originario di Piobbico, provincia di Pesaro Urbino, accompagnato dalla fidanzata. È bastata una sola risposta sbagliata per mandare in frantumi un premio enorme e il sogno a un passo e l’euforia costruita faticosamente per tutta la serata.

Il tabellone “sci” che ha cambiato tutto

Il momento decisivo è arrivato con il secondo tabellone finale, quello a tema “sci”. Una frase lunga, forse un pochino più insidiosa di quanto potesse sembrare, che Jimmy ha letto e riletto cercando di trovare il filo giusto. La soluzione corretta era “Frenare facendo lo spazzaneve”. Una di quelle frasi che chi ha praticato sci riconosce al volo, ma che sotto la pressione del tabellone, delle telecamere e del conto alla rovescia può diventare un labirinto.

Jimmy ha tentato, ha ragionato, ha provato a collegare le lettere scoperte. Ma l’intuizione giusta non è arrivata entro il tempo massimo. E con quell’unico errore ha perso tutto: l’auto e un gran montepremi, 200mila euro, una delle chance più ghiotte della stagione.

La rivelazione della busta da 200mila euro ha reso il momento ancora più amaro. Una scena che ha lasciato lo studio in un misto di silenzio e incredulità.

Un finale pessimo, ma non è la fine per il campione

La puntata dunque è finita malissimo. Ma non per Jimmy in senso assoluto: perché nonostante la risposta sbagliata nella fase finale, il campione non è stato eliminato. Nei giochi precedenti – quelli che determinano chi accede alla Ruota delle Meraviglie – lo avevano visto imporsi chiaramente sui suoi sfidanti. E questo gli ha permesso di conservare il titolo e tornare in gara nella puntata successiva.

La ruota continua a girare

Jimmy, concorrente molto divertente e simpatico che ha virtualmente iscritto sia Gerry Scotti che Samira Lui all’associazione goliardica della quale lui stesso fa parte – il Club dei Brutti – torna in gara questa sera con circa 50mila euro complessivi, frutto delle due puntate del 26 e 27 dicembre. In questo caso un bottino sicuro: anche se non è la cifra che avrebbe potuto ottenere, ma resta una cifra decisamente importante.