È ancora la Norvegia a regalarci una serie tv teen non scontata e capace di agganciare il pubblico (non solo il più giovane, ma anche gli adulti) puntata dopo puntata. Su RaiPlay è infatti disponibile Rumors (“Rykter” il titolo originale), serie tv in esclusiva sulla piattaforma Rai con le sue prime due stagioni: una storia di adolescenti alle prese con il labile confine tra reale e virtuale e con l’urgenza di raccontarsi al mondo tramite il filtro dei social network, seppur con tutte le conseguenze del caso.

Rumors, la trama

Erik (Benjamin Ebbesen) è un giovane che vive nella città di Bergen, in Norvegia. Un brutto episodio di bullismo, però, lo mette nei guai, tanto da coinvolgere la Polizia e da costringerlo a lasciare la città. Il giovane si trasferisce quindi a Vesterøy, isola al largo della costa norvegese, dove vive la madre.

Inizialmente diffidente sulla possibilità di adattarsi alla nuova vita, Erik piano piano stringe amicizia con alcuni ragazzi della sua classe, soprattutto Mathias (Teo Tomczuk), la sua fidanzata Sara (Alisa Sussmann) e Thea (Sisilja Garen).

Mathias e Sara sono fidanzati fin da piccoli ed hanno organizzato già il loro futuro insieme, mentre Thea è un’influencer in cerca di sponsorizzazioni per il proprio account. Erik fa fatica ad aprirsi con loro e, soprattutto, a rivelare il motivo per cui si è trasferito.

Questo genera una serie di curiosità nel gruppo, che cerca online informazioni sul nuovo arrivato. Iniziano così a circolare delle voci su Erik, non proprio vere, che gettano cattiva luce su di lui. Nel frattempo, anche il resto del gruppo deve vedersela con la differenza tra reale e virtuale, tra cosa accade realmente nelle loro vite e ciò che viene invece raccontato tramite i social network. Ognuno di loro nasconde dei segreti ed ha paura di rivelare chi sia davvero, anche a chi considera un amico.

Rumors, la recensione

In Norvegia sanno fare i teen drama: dopo il fenomeno Skam (non ancora fermatosi, visto che in Italia la versione nostrana tornerà con la sesta stagione su Netflix), ora Nrk, ovvero la tv di Stato, ci riprova con Rumors. L’obiettivo è lo stesso: parlare di giovani ai giovani, usando il loro stesso linguaggio e soprattutto eliminando le varie sovrastrutture che solitamente affaticano le narrazioni di questo genere.

Uno dei punti di forza di Rumors sta nel suo formato: ogni stagione è formata infatti da episodi molto brevi, ciascuno di una durata che varia dagli otto ai dieci minuti. Questo non toglie forza al racconto, ricco di dettagli e di personaggi che riescono ad essere raccontati in modo efficace ma veloce.

Come in Skam, la storia di Rumors ruota intorno ad un gruppo di amici, alle prese con la sfida più difficile di ogni adolescente, in ogni tempo, ovvero crescere. Ma cosa succede quando devi crescere, trovare la tua identità ma al tempo stesso fornire agli altri un’immagine di te che sia coerente con ciò che si aspettano?

Si crea un corto circuito, che Rumors riesce a raccontare, senza dare soluzioni definitive e soprattutto senza impartire lezioni, ma seguendo il flusso di un racconto pensato in maniera intelligente, capace di spostarsi da un personaggio all’altro tenendo accesa l’attenzione del pubblico.

In tutto questo, Rumors racconta molto bene anche i pericoli che la generazione Z deve saper riconoscere ed evitare. Dal bullismo alle discriminazioni legate alle malattie mentali, passando per le molestie e l’uso di droghe. Un mix a cui si aggiungono i temi sempre cari al genere teen, con l’accettazione di se stessi, la scoperta della propria sessualità, la paura di perdere le amicizie della propria infanzia e l’immancabile paura di crescere e di deludere le aspettative degli altri. Lontano dal caos cittadino (la scelta di ambientare la storia in un’isola non è casuale), i protagonisti riescono a percepire meglio tutto ciò che li circonda ed a far percepire meglio al pubblico i loro pesieri.

A proposito di pubblico: Rumors, dicevamo, parla ai giovani, ma è inutile dire che si fa vedere assolutamente anche dai più grandi. Un po’ perché siamo tutti sempre un po’ adolescenti, un po’ perché tutto ciò che viene affrontato dalla sceneggiatura non ha dei limiti di età. Come Skam ha insegnato non solo alla Norvegia ma anche a tutti i Paesi in cui è stato adattato, quando si parla bene delle nuove generazioni non ci si rivolge mai ad una sola fascia di pubblico, ma a tutti: per alcuni è un modo di ritrovarsi, per altri un modo di conoscere un mondo apparentemente lontano ma molto più vicino di quanto si pensi.

Rumors, il cast

Il cast principale della serie è composto da attori ed attrici giovanissimi, gran parte di loro alla prima esperienza sul set.

Benjamin Ebbesen è Erik, il protagonista, appena trasferitosi a Vesterøy;

Teo Tomczuk è Mathias, compagno di classe di Erik, che sogna di diventare pescatore;

Alisa Sussmann è Sara, fidanzata di Mathias, con cui vuole trasferirsi a Bergen, dove studierà Medicina;

Sisilja Garen è Thea, amica di Mathias e Sara, influencer in cerca di sponsorizzazioni;

Martin Storebø Koh è Felix, migliore amico di Mathias, geloso del rapporto tra quest’ultimo ed Erik;

Mathea Onarheim Grønnevik è Synnøve, amica di Sara, al lavoro nel locale più frequentato di Vesterøy.

La serie è stata scritta da Christoffer V. Ebbesen e da Sigrid Clementine Kolbjørnsen, per la regia di Kjersti Steinsbø e Andreas Søfteland Milde. A produrre Mothership Entertainment per Nrk, la tv di Stato norvegese.

Rumors, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono trenta, ciascuno di durata tra gli otto ed i dieci minuti. Quindici episodi appartengono alla prima stagione (distribuita in Norvegia nel settembre 2022), gli altri quindici alla seconda (distribuita nel febbraio 2023).

Rumors, stagione 2

La seconda stagione di Rumors è in realtà già disponibile su RaiPlay. La piattaforma ha infatti caricato tutti gli episodi della prima e seconda stagione in un’unica soluzione.

Rumors, stagione 3

Grazie al successo delle prime due stagioni. Rumors 3 si farà: i produttori hanno annunciato di essere al lavoro per realizzare nuovi episodi della serie tv.

Rumors su RaiPlay

È possibile vedere Rumors solo su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, senza alcun costo di abbonamento ed anche sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.