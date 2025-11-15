Rugby, Trofeo delle Nazioni 2025: Italia-Sudafrica accende il weekend della palla ovale

La Quilter Nations Series 2025 entra nel suo weekend più caldo. Il torneo autunnale, evoluzione degli storici test match di novembre, riunisce alcune delle nazionali più forti del mondo in un calendario serrato che misura forma, profondità e prospettive in vista del ranking mondiale e del nuovo format dei Mondiali 2027.

Rugby, Italia in campo

Per l’Italia è un autunno che può cambiare prospettive. La vittoria nel test match sull’Australia a Udine (26-19), firmata dalle mete di Lynagh e Ioane e dalla gestione impeccabile di Paolo Garbisi, ha riportato gli azzurri nella top 10 del ranking mondiale: Azzurri decimi a 78.98 punti, posizione fondamentale perché determinante per i sorteggi dei gironi della World Cup del 2027, fissati per il 3 dicembre.

Ora però arriva la partita più attesa: Italia-Sudafrica, in programma oggi all’Allianz Stadium di Torino.

Trofeo delle Nazioni, squadre e format

La Quilter Nations Series coinvolge Sudafrica, Nuova Zelanda, Australia, Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles, Scozia, Giappone, Fiji e Italia in un calendario di sfide distribuite tra sabato e domenica. Le partite non assegnano un trofeo unico ma rappresentano un ciclo di test match che influenzano il ranking e anticipano scenari utili per i prossimi impegni internazionali.

La novità del 2025 è l’integrazione dei match con una piattaforma digitale unificata òa Six Nations Rugby App – e una copertura internazionale ampliata. In Italia, gli incontri sono trasmessi da Sky e dalla Rai.

L’Italia verso il Sudafrica: convocazioni e stato di forma

Gonzalo Quesada presenta una lista di convocati ampia e competitiva. La mischia è guidata da Fischetti, Riccioni, Nicotera e dai fratelli Cannone, con Favretto e Odiase a dare profondità. Il triangolo allargato vede Capuozzo come punto di riferimento, con Ioane, Lynagh e Pani pronti a subentrare.

Il Sudafrica arriva a Torino da numero 1 del mondo (93.06 punti) forte di un titolo mondiale a suo modo storico, il quarto dopo quello leggendario conquistato con Mandela presidente che portò a una narrativa da Oscar con Invictus di Clint Eastwood. Ma a Torino, come spesso accade, gli Springbocks cambiano quasi completamente formazione rispetto all’ultima uscita: undici nuovi titolari, nuova mediana Pollard-van den Berg e un pacchetto avanzato inedito ma comunque sulla carta devastante guidato da Kolisi.

La partita di oggi: Italia-Sudafrica

Allianz Stadium, Torino – ore 13.40 italiane.

L’Italia cerca la seconda vittoria della sua storia contro gli Springboks dopo lo storico successo di Firenze 2016. Gli azzurri arrivano in fiducia, con un gioco più ordinato e solido nei punti d’incontro. L’obiettivo sarà rallentare la prima ondata sudafricana, limitare le collisioni perse e sfruttare Capuozzo e Ioane negli spazi larghi.

Gli Springboks rispondono con una formazione potente, capace di alternare fisicità e gioco al largo con una naturalezza unica al mondo. In assenza di un tallonatore di riserva, Erasmus ha confermato che Marco van Staden può ricoprire il ruolo in caso di emergenza, segno della loro versatilità.

Calendario completo del weekend

Oggi

Italia v Sudafrica –13.40, Torino

Inghilterra v Nuova Zelanda – 16.10, Twickenham

Galles v Giappone – 17.40, Cardiff

Irlanda v Australia – 21.10, Dublino

Francia v Fiji – 21.10, Bordeaux

Domenica 16 novembre

Scozia v Argentina – 16.10, Edimburgo

Dove vedere Italia-Sudafrica in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su RaiSport, con diretta dalle 13.40 e in streaming su RaiPlay ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con ampio pre-partita dalle 13.00 e approfondimenti post-gara.

La copertura internazionale è garantita da TNT Sports (UK e Irlanda) e da una rete di broadcaster globali consultabile sul sito ufficiale della Quilter Nations Series.