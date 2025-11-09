Rudy Zerbi, età, padre famoso, dove vive, moglie, figli, profilo Instagram, rapporto con Maria De Filippi, nuova compagna

L’insegnante di Amici è ormai un volto noto televisivo, com’è iniziata la sua carriera, quanti anni ha, chi è la moglie: tutto su di lui

Rudy Zerbi ha 56 anni ed è nato a Lodi, in Lombardia. Oltre a essere un noto personaggio televisivo, è anche un conduttore radiofonico e produttore discografico. Giunto ad Amici per la sua conoscenza del mondo della musica nel 2019, è ancora uno dei protagonisti della scuola di Maria De Filippi.

All’anagrafe Rodolfo, ha vissuto un’infanzia non proprio facile, della sua storia è stato lui stesso a parlarne più volte, così come ha sempre raccontato il grande rapporto che lo lega a Maria De Filippi. Dalla carriera ai figli, tutte le curiosità sul famoso insegante di Amici e giudice di Tu si que vales.

Curiosità su Rudy Zerbi, dall’infanzia ai figli: tutto quello che si deve sapere su di lui

Rudy Zerbi è senza ombra di dubbio uno dei volti più conosciuto di Canale 5, sebbene la sua carriera non sia iniziata proprio nel mondo della televisione, oggi il piccolo schermo è sicuramente gran parte della sua vita. La sua infanzia è stata segnata dal fatto che non ha mai conosciuto suo padre biologico, il presentatore televisivo Davide Mengacci. È stato, infatti, cresciuto dal primo marito della madre Luciana Coi, Roberto Zerbi, che infatti gli ha dato il cognome.

L’insegnante di Amici ha scoperto chi fosse il suo vero padre quando aveva trent’anni, la madre glielo confessò in un momento di debolezza e per lui la cosa ha rappresentato un forte trauma, di cui è capitato parlasse in diverse interviste. È riuscito a conoscerlo solo nel 2001, grazie all’aiuto dell’amica Mara Carfagna. Proprio come l’infanzia, anche la vita sentimentale di Rudy Zerbi è stata piuttosto ingarbugliata, ha quattro figli avuti da tre diverse compagne. Dalla relazione con Simona sono nati Tommaso e Luca, dalla storia con l’attrice Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, è nato Edoardo e infine l’ultimo figlio Leo l’ha avuto con Maria Soledad Temporini.

Tutte relazioni che Rudy Zerbi ha sempre descritto come molto importanti e intense. Nel 2023 Rudy Zerbi ha ufficializzato la storia d’amore con Grace Raccah, figlia di Daniel Reccah, imprenditore che ha fondato la catena di negozi “Dan John”. L’insegnante di Amici ha deciso di uscire allo scoperto con la sua compagna, che ha 22 anni in meno di lui, dopo l’attenzione del gossip riguardo alla sua nuova storia.

Rudy Zerbi oggi vive a Roma, dove ha un meraviglioso appartamento dallo stile elegante e moderno, con chicche originali e di design. L’insegnante di Amici ha un profilo Instagram con 2,2 milioni di followers, dunque è seguitissimo. Lui stesso è molto attivo, sulla sua pagina pubblica immagini legate al suo lavoro televisivo, ma anche scatti dietro le quinte e molto altro.

Zerbi ha spesso parlato del suo legame speciale con Maria De Filippi, a cui dà il merito di avergli salvato la vita. L’ha raccontato più volte, spiegando che la conduttrice gli ha dato una possibilità quando aveva perso il suo lavoro alla Sony come talent scout. Grazie al suo arrivo ad Amici, la sua vita è cambiata e per questo dice che sarà sempre grato alla famosa conduttrice.