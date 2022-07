Power Hits estate 2022 è l’evento musicale prodotto da RTL 102.5 giunto alla sua sesta edizione.

Power Hits estate 2022, l’evento

Nato nel 2017, il Power Hits estate richiama tutti gli artisti che hanno caratterizzato l’estate 2022 con i loro successi musicali premiando il brano tormentone della stagione più calda dell’anno.

Power Hits estate 2022, la votazione

La manifestazione viene introdotta da una classifica a votazione realizzata da RTL 102.5 in collaborazione con EarOne. Viene stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne con i voti espressi dagli ascoltatori tramite il sito dell’emittente, accedendo a RTL 102.5 Play e quindi alla Community My Play, all’interno della quale si troverà la lista completa di tutti i brani in lizza per la vittoria.

Ogni utente può esprimere un voto al giorno per ogni classifica settimanale (aperta dalle 12 di lunedì fino alle 12.00 del venerdì) e per la Classifica generale (aperta fino alle 12.00 del 26 agosto 2022).

Power Hits estate 2022, quando va in onda

Dal lunedì al venerdì all’interno del programma The Flight, in onda dalle 15 alle 17 su RTL 102.5. La seconda ora della trasmissione (dunque dalle 16 alle 17) viene trasformata in PowerHits Estate 2022 con la conduzione di Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto. Nei 60 minuti vengono svelate alcune delle posizioni della classifica in tempo reale.

Il sabato e la domenica invece l’appuntamento dalle 15 alle 17 è esclusivamente dedicato a PowerHits estate 2022 per conoscere la classifica integrale della settimana. Nelle due ore del sabato vengono svelate le posizioni che vanno dalla numero 50 alla 26, mentre la domenica dalla 25 alla numero 1.

L’evento in cui verrà proclamata la canzone vincitrice andrà in onda dall’Arena di Verona mercoledì 31 agosto. Il direttore delle luci e l’ideatore del palco è Francesco De Cave. La regia è di Luigi Antonini e il direttore di produzione è Luigi Vallario.

Power Hits estate 2022, dove va in onda

In prima serata su RTL 102.5 (canale 36 digitale terrestre e 736 di Sky), Radio Zeta (canale 266 DTT e 735 di Sky) e in contemporanea su Sky Uno e Tv8.

Power Hits estate 2022, conduttori

A condurre la serata del 31 agosto 2022 saranno Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto.

Power Hits estate 2022, premi

Durante la serata, oltre al premio RTL 102.5 PowerHits Estate 2022, verranno assegnati, direttamente dalle associazioni Fimi, Pmi e SIAE:

– il premio Fimi al singolo italiano più venduto nel periodo 20 giugno – 26 agosto 2022 (dati gfk)

– il premio PMI al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 20 giugno 2022 – 26 agosto 2022

– il premio SIAE al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 20 giugno 2022 al 26 agosto 2022

– il premio Top Album 2022 all’album più venduto nel periodo agosto 2021 – agosto 2022 (dal 28 agosto 2021 al 26 agosto 2022), (dati gfk)

Power Hits estate 2022, cast cantanti ospiti

Gli artisti ad ora confermati nel cast dell’evento il 31 agosto 2022 all’Arena di Verona sono: Marco Mengoni, Fedez, Francesco Gabbani, Sangiovanni

IN AGGIORNAMENTO