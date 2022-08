Questa sera, all’Arena di Verona, verrà decretato il tormentone dell’estate che sta volgendo al termine nell’edizione 2022 dell’RTL 102.5 Power Hits Estate, condotta da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese.

La settima edizione della manifestazione canora estiva organizzata da RTL 102.5 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 20.45 su TV8, SkyUno, Radio Zeta, in radiovisione su RTL 102.5, in streaming su RTL 102.5 Play e in streaming su NOW.

Sulla homepage di RTL 102.5 Play, dalle ore 12:30, invece, è attivo un canale backstage dal quale si potranno vedere in diretta contenuti extra. Il “making of” dello show è a cura di Cecilia Songini e Niccolò Giustini.

Durante la conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta oggi nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri di Verona e durante la quale sono intervenuti Marta Ugolini, assessora alla cultura e al turismo del Comune di Verona, Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5, gli autori Federica Gentile ed Angelo Baiguini, il produttore esecutivo Fabio Marcantelli e i tre conduttori, sono stati annunciati due super-ospiti, Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti.

Chi si esibirà all’RTL 102.5 Power Hits Estate 2022?

Di seguito, quindi, il cast completo degli artisti che si esibiranno questa sera:

Alessandra Amoroso, Alfa, Ariete, Baby K, Biagio Antonacci, Blanco, Boomdabash & Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Dargen D’Amico, Darin, Elodie, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Lazza, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta feat. Edoardo Vianello, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.

Dal 5 luglio scorso, inoltre, è disponibile anche RTL 102.5 Power Hits Estate – La Compilation, che contiene tutti i più grandi successi di quest’estate.

La canzone che è stata eletta tormentone dell’estate al termine della scorsa edizione fu Ma Stasera di Marco Mengoni.

Per l’edizione 2023, RTL 102.5 ha già annunciato tre appuntamenti, il 10 giugno a Roma e il 29 e 30 agosto all’Arena di Verona.