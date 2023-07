Royal Time, sabato sera a Buckingham Palace con Real Time

Conflitti, Matrimoni, Addii sono le parole chiave di Royal Time, il ciclo di appuntamenti dedicati alla famiglia reale inglese al via sabato 29 luglio in prima serata su Real Time. Quattro settimane per ripercorrere le vicende degli ultimi 80 anni di casa Windsor, dal matrimonio di Elisabetta II del 1947 a quello di Carlo e Diana nel 1981, passando per le vicende più recenti che vedono ‘armati’ William ed Harry e le rispettive consorti. E a ben guardare la quantità di doc dedicati a Meghan Markle e alla sua condotta dentro e fuori la famiglia reale si può ben dire che lo scettro di ‘Scandal Lady’ sia ormai solidamente nelle sue mani, con buona pace di Lady Diana, che forse adesso potrà riposare in pace.

Ma entriamo nel dettaglio di questo ciclo che si concluderà il 2 settembre, con un appuntamento dedicato proprio a Lady Diana a pochi giorni dal 26esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 31 agosto 1997.

Royal Time, i conduttori

A introdurre i documentari ci sono Francesco Vicario, caposervizio di Gente, e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, entrambi esperti di Casa Windsor.

Royal Time 2023, le puntate

Vediamo la programmazione di Royal Time nel dettaglio.

Sabato 29 luglio

Serata “CONFLITTI A CORTE” con gli speciali:

21.20 – Kate vs. Meghan: una guerra reale

A seguire – Harry e William: coflitto reale

Sabato 5 agosto

Serata “MATRIMONI REALI” con gli speciali:

21.20 · Elisabetta II: Il matrimonio della gente

A seguire · Da Lady D. a Meghan: i segreti dei matrimoni reali

Sabato 12 agosto

Serata “MEGXIT: ADDIO ALLA CORONA” con gli speciali:

21.20 – Harry e Meghan: una ferita aperta

A seguire – Harry&Meghan: il lato oscuro della corona

Sabato 19 agosto

Serata “PRINCIPI A NOZZE” con gli speciali:

21.20 – Harry e Meghan: scena da un matrimonio reale

A seguire – Will e Kate: un matrimonio da sogno

Sabato 26 agosto

Serata “LA CORONA INGLESE” con gli speciali:

21.20 – Elisabetta II: la regina inaspettata

A seguire – Il vero volto di Re Carlo III

Sabato 2 settembre

Serata “DIANA: PRINCIPESSA DEL POPOLO”, con gli speciali:

21.20 – Quando il mondo perse Lady D,

A seguire – Diana, vittima della celebrità

Come vedere Royal Time in tv e in streaming

Il programma è in onda ogni sabato in prima e in seconda serata su Real Time (DTT, 31). Gli speciali saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. L’hashtag ufficiale è #RoyalTime.