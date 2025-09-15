Rosario Temptation Island nuovo tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, profilo instagram, l’addio a Lucia

Uomini e Donne sta per tornare. Manca infatti sempre meno alla nuova edizione del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Si prospettano intanto già molti colpi di scena e grandi anticipazioni su chi saranno i volti del programma. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha infatti fatto sapere, sulle sue storie Instagram, una notizia bomba. Flavio Ubirti e Cristiana Anania saranno infatti affiancati da un nuovo tronista, che non è affatto nuovo nel piccolo schermo. Si tratta infatti di Rosario Guglielmi, uno dei volti più amati della scorsa edizione di Temptation Island. “BOOM Rosario Guglielmini sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne…”, si legge sui social.

Chi è Rosario Guglielmi

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è stato uno dei protagonisti più indiscussi del love show condotto da Flippo Bisciglia. In quella occasione si è presentato in compagnia della fidanzata – ora ex – Lucia Ilardo. Il giovane ha deciso di trasferirsi a Milano circa un anno fa e ha scelto di non andare a convivere con Lucia, con cui c’è stata appunto la rottura. Ha quindi voluto tutelare la propria privacy e i suoi spazi personale, e questa decisione ha mandato in crisi la coppia, anche se tra i due non ci sono mai state gelosie o tradimenti particolari.

Inizialmente i due sembravano essersi riconciliati al Calalandrusa Resort, ma durante l’estate qualcosa di è spezzato. A creare ancora più tensioni è stata la presenza – nella vita di Lucia – del single Andrea, con cui è iniziato un rapporto di amicizia. I due sono stati anche avvistati insieme nelle scorse settimane. Dopo essere tornato single, Maria l’avrebbe quindi scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. Lui ha quasi 30 anni, è originario di Salerno e al momento vive e lavora come manager aziendale a Milano. Molto attivo sui social, pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua vita personale. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta infatti la presenza di migliaia di followers, che continuano a seguirlo con affetto.

Chi sono gli altri tronisti

Oltre a Rosario Guglielmi, a partecipare alla prossima edizione del dating show in qualità di tronisti ci sono anche Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Il primo è stato uno dei tentatori più amati dello scorso Temptation Island, mentre la seconda ha origini siciliane e di lavoro fa la speaker radiofonica.