Rosalinda Cannavò eliminata dal Grande Fratello Vip 5 (video)

Rosalinda Cannavò è l’ultima eliminata dal ‘Grande Fratello Vip 5’. Solo il 43& dei telespettatori ha deciso di salvare l’attrice messinese che ha perso il televoto contro Stefania Orlando. Dayane Mello, che ha, di fatto, condannato le due concorrenti al giudizio del pubblico da casa, ha letto il verdetto contenuto nella busta nera:

Sono felice. Grazie a tutti quelli che mi hanno votato

All’interno della casa di Cinecittà, la protagonista di molte fiction di successo di Canale 5 (conosciuta con il nome d’arte di Adua Del Vesco) ha incontrato l’uomo che ha preso il posto del suo ex fidanzato Giuliano, ovvero Andrea Zenga, uscito lo scorso lunedì:

Tutti mi avete insegnato qualcosa. Ci vediamo presto.

Ha appassionato tanto i telespettatori la sua amicizia speciale con la modella brasiliana che, pochi giorni fa, le ha confessato il proprio amore.

E’ uscita dopo 165 di permanenza. E’ stata la prima vippona a varcare la porta rossa del reality condotto da Alfonso Signorini lo scorso 14 settembre 2020.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa è… ROSALINDA. #GFVIP pic.twitter.com/EyB6dQwhCJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

Rosalinda Cannavò del Grande Fratello Vip 5, chi è

E’ nato a Messina il 26 novembre 1992 sotto il segno del Capricorno.

Esordisce come attrice tv nel 2012 nella terza stagione de L’onore e il rispetto e da quel momento recita in numerose altre fiction di sucesso; nel 2018 debutta sul grande schermo diretta da Paolo Sorrentino in Loro.

È stata fidanzata con l’attore Massimiliano Morra, anche lui nel cast di questa edizione di Grande Fratello Vip, ma la storia d’amore più importante di Rosalinda rimane quella con il compagno di set Gabriel Garko, con cui è stata fidanzata per tre anni.

Dopo la fine della relazione con l’attore ha vissuto un periodo molto doloroso, ma è riuscita a ritrovare la serenità grazie al sostegno della sua famiglia e alla fede.