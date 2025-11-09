Rosa Chemical: età, ex fidanzate famose, studi, dove vive, i genitori, il rapporto con Erica Martinelli

Tra arte e provocazione, Rosa Chemical è una delle figure più sorprendenti del panorama musicale italiano contemporaneo. Dopo aver fatto lungamente discutere a Sanremo 2023 con il brano Made in Italy e un bacio che ha fatto storia (e sollevato molte critiche) con Fedez, l’artista è tornato sotto i riflettori prima in veste di giudice a Like a Star e poi come concorrente a Ballando con le Stelle 2025.

Se il suo personaggio pubblico è ormai molto conosciuto, molto meno lo è la sua storia personale, fatta di sfide, metamorfosi e tanta determinazione nonché forza di volontà nel raggiungere i propri obiettivi di vita.

Chi è Rosa Chemical

Nato a Grugliasco, in privincia di Torino, il 30 gennaio 1998, Rosa Chemical è il nome d’arte di Manuel Franco Rocati. Il suo pseudonimo nasce dall’unione tra il nome della madre, Rosa, e la passione per My Chemical Romance, band simbolo dell’adolescenza emo-punk.

Figlio di un imprenditore trasferitosi all’estero e di una estetista, Manuel è cresciuto in una famiglia normale ma ben presto ha sentito il bisogno di esprimersi in modo anticonvenzionale. Prima di dedicarsi alla musica, è stato street artist, tatuatore, perfino modello per Gucci, costruendo pian piano un’immagine in bilico tra arte e ribellione, ora decisamente suoi marchi di fabbrica.

Il debutto musicale è arrivato nel 2018 con il singolo Kournikova, a cui è seguito un percorso costellato di brani che mescolano pop e rap. A consacrarlo definitivamente è stato però Sanremo 2023, dove ha portato il singolo Made in Italy, un inno alla libertà identitaria che ha diviso il pubblico e conquistato la critica.

Artista fluido senza etichette

Rosa Chemical ha sempre rifiutato le definizioni. Si definisce queer, pansessuale e poliamoroso, la sua convinzione è che l’amore non abbia confini e che la libertà passi solo ed esclusivamente attraverso l’autenticità.

Le sue dichiarazioni, spesso provocatorie, hanno acceso il dibattito sulla rappresentazione della fluidità nel mondo dello spettacolo italiano, tema da sempre insidioso nel Belpaese. Negli anni, l’artista ha vissuto diverse relazioni, tutte al centro dell’attenzione mediatica.

La più importante, durata quattro anni, è stata quella con la modella Barbara Boscoli, in arte Bibi Santi, storia finita nel 2021. Nel 2024 è stato paparazzato con la creator Linda Stabilini, ma la relazione si è conclusa dopo pochi mesi. Più recentemente si è parlato di un flirt con Asia Argento, dopo alcune foto mano nella mano alla Fashion Week parigina. Un gossip però mai confermato.

Ad alimentare ancor di più la curiosità intorno alla sua vita privata è il presunto flirt con la compagna di ballo a Ballando con le Stelle, Erica Martinelli, data la forte chimica tra loro sul palco. Di recente i due hanno anche condiviso sui social un video tenero sulle note della romantica Photograph di Ed Sheeran.

Nel filmato si mostrano mano nella mano, tra risate e abbracci, durante le prove del programma ma anche lontano dal set. Nessun bacio o gesto esplicito, ma il video ha inevitabilmente acceso la ciriosità dei fan che non hanno perso tempo a esprimere tutta la loro approvazione all’eventuale liaison tra i due. Anche in questo caso, però, nulla è mai stato confermato pubblicamente.

Fragilità e rinascita

Potrà anche sembrare un provocatore nell’anima, ma Rosa Chemical ha mostrato spesso anche la sua parte più vulnerabile. In diverse interviste ha raccontato di aver affrontato un’adolescenza difficile, segnata da disturbi alimentari, abuso di sostanze e insicurezze.

“Non mi accettavo, poi ho imparato a trasformare le ferite in forza”, ha detto il rapper. Nel 2024 ah anche affrontato un intervento chirurgico alle tonsille, dopo anni di infezioni croniche che avevano compromesso la sua voce.

Lavoro e studi

Prima della fama Rosa Chemical ha vissuto un periodo di grande precarietà. A 18 anni si è trasferito a Londra, dove ha lavorato come macellaio, grafico e illustratore, pur essendo vegano. “Per i soldi ho fatto di tutto a Londra. Ci ho vissuto sei mesi a 18 anni: due mesi di povertà e quattro di povertà estrema”, ha dichiarato.

Rosa Chemical ha frequentato le scuole elementari e medie a Grugliasco ma non ha conseguito il diploma delle superiori. Aveva iniziato un percorso con indirizzo grafica pubblicitaria, ma al terzo anno ha deciso di abbandonare gli studi per inseguire la passione per la musica.