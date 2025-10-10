Rosa Chemical, età, canzoni, carriera, bacio con Fedez, malattia, studi, tutto sul concorrente di Ballando con le Stelle

Se si parla di innovazione, ma soprattutto di provocazione all’interno della musica italiana, non può mancare il nome di Rosa Chemical: rapper originario di Rivoli (TO), anticonformista, ma soprattutto con il merito di aver messo insieme musica, tendenza, e concetti fuori dagli schemi. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha acceso nuovamente i riflettori su di lui – si potrebbe dire dopo il clamoroso bacio con Fedez sul palco dell’Ariston di qualche anno fa – suscitando qualche curiosità in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

La carriera di Manuel Franco Rocati (questo il suo nome sulla sua Carta d’Identità) non nasce da un colpo di fortuna improvviso. Dietro al personaggio si nasconde un giovane torinese che ha trasformato la propria passione per l’arte urbana e la musica in un percorso professionale consolidato. Con un approccio sperimentale e la volontà di sfidare le convenzioni del pop e dell’hip hop italiano, Rosa Chemical ha costruito una narrazione unica che unisce provocazione e introspezione, risultando oggi uno degli artisti più chiacchierati e seguiti.

Nonostante la fama televisiva, l’artista mantiene un legame forte con il pubblico attraverso i social, condividendo frammenti della propria vita personale e professionale. Ogni mossa, dal lancio di un singolo alla partecipazione a un programma televisivo, è seguita con attenzione dai fan

L’inizio di un percorso unico

Manuel Franco Rocati nasce a Grugliasco, in provincia di Torino, il 30 gennaio 1998. Il suo pseudonimo, Rosa Chemical, è un omaggio alla madre e un richiamo ai My Chemical Romance, simbolo della sua passione giovanile per il rock alternativo. Prima di approdare alla musica, Rosa Chemical si cimenta nell’arte dei graffiti, esperienza che gli permette di sviluppare un linguaggio estetico personale e di muoversi tra cultura urbana e mainstream.

Il 2018 è l’ anno della svolta della sua carriera musicale: pubblica il singolo Kournikova, che gli apre le porte del mondo dell’hip hop italiano. Nello stesso anno diventa anche volto della maison Gucci, un trampolino di lancio che gli permette di farsi notare non solo come musicista, ma anche come icona di stile. L’anno successivo arriva la collaborazione con Greg Willen e il singolo Rovesciata, seguito dall’EP Okay okay!!, che conferma il suo talento e la sua capacità di sperimentare.

Da allora, Rosa Chemical non si è mai fermato. Singoli come Long Neck, Facciamolo e Tik Tok lo consolidano nel panorama musicale, con quest’ultimo che raggiunge la Viral 50 di Spotify Italia, tappa importante per la sua carriera. Segue il primo album Forever nel 2020, preceduto da brani come Lobby Way e Boheme, e successivamente la repack Forever and Ever, che include nuove tracce in collaborazione con artisti come Guè ed Ernia.

Musica, provocazione e Sanremo

Il 2022 porta la notorietà di un pubblico più vasto: Rosa Chemical si esibisce durante la serata cover del Festival di Sanremo con Tananai, reinterpretando A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà in una versione intitolata Comincia tu. Ma è nell’anno seguente che, partecipando come concorrente al 73º Festival di Sanremo, Rosa, con il brano Made in Italy, si fa conoscere dal grande pubblico. Anche se, a far discutere non è solo la performance musicale, ma il gesto che compie insieme a Fedez durante la finale: i due non solo mimano un amplesso, ma si baciano sulla bocca sul palco, scatenando polemiche e una denuncia da parte di alcuni gruppi conservatori, prontamente archiviata dalla procura.

Il bacio con Fedez ha avuto ripercussioni anche al di fuori del palco: secondo alcune indiscrezioni, avrebbe influito sul declino del matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni, anche se niente non c’è nulla di ufficiale. Rosa Chemical succesivamente ha proseguito la sua carriera, partecipando nel 2024 a Like a Star come giudice e tornando al Festival di Sanremo per esibirsi in collegamento dal Suzuki Stage.

Vita privata e malattia

Sul piano personale, Rosa Chemical è molto riservato, anche se la cronaca rosa parla del legame con Linda Stabilini, nota tiktoker e DJ, conosciuta come la “queen dei manzi”. La loro relazione, resa pubblica nel 2024, sembra proseguire senza intoppi, grazie alla condivisione di interessi e valori, anche se apparentemente distanti: quello urbano e musicale di Rosa Chemical con quello rurale e digitale di Linda.

Non tutto, però, è stato facile negli ultimi anni per il rapper. Nel novembre 2024 si sottopone a un intervento chirurgico per una tonsillite cronica, che lo aveva costretto a frequenti assenze e a un abuso di antibiotici per poter continuare a esibirsi. L’artista stesso ha raccontato sui social il percorso di recupero, rivelando quanto la malattia abbia influenzato la sua carriera e la sua vita quotidiana.

“Mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza prolungata. Ebbene, ho trovato il coraggio e finalmente, dopo anni di sofferenza ho deciso di sottopormi ad un intervento di tonsillectomia“, raccontava il cantante su Instagram. “Sono stati anni difficili per colpa della mia salute, ho dovuto affrontare una tonsillite al mese (nell’ultimo periodo anche più di una) con conseguenti placche, mal di gola, febbre a 40 e altri sintomi spiacevoli, specialmente per uno che con la voce ci lavora“.

La partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2025, in coppia con la ballerina Erica Martinelli, rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Rosa Chemical, anche se il suo ingresso nel programma ha scatenato reazioni contrastanti: da una parte l’entusiasmo dei fan, dall’altra qualche preoccupazione per alcune immagini hot del passato, che Rosa Chemical aveva pubblicato e poi rimosso dai social.