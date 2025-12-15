Rosa cede alla passione con Tancredi? Le indiscrezioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è tra i prodotti di punta della Rai, soap made in Italy che dopo due stagioni in prima serata ha conquistato il daytime, scelta che si è rivelata azzeccata per la rete di stato. Giunta alla decima edizione, ha un vasto seguito di pubblico che non manca all’appuntamento quotidiano. Ambientata nella Milano degli anni sessanta, in pieno boom economico, Il Paradiso delle Signore racconta le vicissitudini dei vari personaggi che ruotano intorno al noto grande magazzino. Nel corso degli anni sono state raccontate diverse storie, e molti sono gli attori che hanno militato sul set.

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano diversi colpi di scena. Adelaide ha deciso di lasciare Milano dopo aver scoperto di essere stata tradita da Barbieri. Quest’ultimo infatti ha chiesto a Rosa di sposarlo e i due hanno avviato i preparativi. Tuttavia succede qualcosa che costringe la neo coppia a rimandare le nozze. Un evento che potrebbe mettere in crisi il rapporto tra la giornalista e l’imprenditore. Barbieri infatti raggiunge Adelaide in montagna, la contessa desidera un nuovo confronto con lui, ma il fratello di Marcello teme che il gesto della Sant’Erasmo sia solo finalizzato a mettere in crisi Rosa e Barbieri.

Quest’ultimo però non esita ad andare d’Adelaide, è preoccupato per lei. Lascia Milano e questo permette a Rosa d’avvicinarsi a Tancredi che non ha mai nascosto l’interesse che ha nei suoi confronti. La giornalista non sembra resistere al fascino del Sant’Erasmo: cederà alle sue lusinghe e alle tante attenzioni che Tancredi le rivolge? Gli spoiler delle puntate di Gennaio rivelano diverse novità e tra queste la decisione che prendono Marcello e Rosa.

Marcello e Rosa rimandano le nozze: si diranno addio?

Dopo aver parlato con Adelaide, Marcello è confuso e chiede a Rosa di rimandare il matrimonio. Del resto anche lei durante la sua assenza ha avuto un confronto con Tancredi e perciò non è più certa di quello che prova. Asseconda le richieste del fidanzato e intanto ripensa all’avvicinamento all’imprenditore.

I due si diranno addio? Non si sposeranno mai? I sospetti che le nozze saltino definitivamente sembrano più che fondati, ma per ora non ci sono certezze. Tuttavia è sicuro che per un lungo periodo Adelaide non farà ritorno a Milano, uscirà di scena per settimane. Inoltre Rosa potrebbe cedere alla passione con Tancredi a pochi giorni dalle nozze.

Il Paradiso delle Signore, stop per le festività

Anche Il Paradiso delle Signore, come altri format che vanno in onda tutti i giorni, subirà uno stop per le festività natalizie: la soap non verrà trasmessa nella giornate del 24, 25 e 26 dicembre nella fascia pomeridiana. Una pausa fisiologica e dovuta di soli pochi giorni. Le nuove puntate saranno decisive, e emozionanti e i fans della serie non potranno davvero perderle.

Subito dopo lo stop di Natale Il Paradiso delle Signore tornerà alla sua programmazione ordinaria: i fans della serie non perderanno così le puntate clou dell’amata fiction.