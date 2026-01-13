Romana Maggiora Vergano: età, studi, dove vive, profilo Instagram. Carriera e vita privata dell’attrice di Prima di Noi

Nata a Roma il 27 novembre 1997, Romano Maggiora Vergano, ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo con piccole apparizioni in televisione e, in pochi anni, è riuscita a costruirsi una carriera solida e in rapida ascesa tra cinema, serie TV e produzioni internazionali. Ha 28 anni e gode del favore del pubblico e degli addetti ai lavori. I suoi genitori sono entrambi medici ginecologi, e inizialmente anche lei aveva pensato di seguire le loro orme.

La passione per la recitazione è nata quando era ancora adolescente, tanto da spingerla dopo il diploma a iscriversi alla prestigiosa Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma, dove ha completato la sua formazione artistica tra il 2016 e il 2019. Fin dai primi anni di studio ha coltivato l’amore per il set partecipando a corsi, laboratori e vari progetti formativi che le hanno permesso di affinare tecniche e approcci interpretativi anche in vista di successi futuri.

Romana Maggiora Vergano, dal debutto sul set al ruolo in Prima di noi

La carriera di Romana Maggiora Vergano è iniziata nel 2018 con ruoli secondari in serie televisive italiane come Don Matteo, Il silenzio dell’acqua, Liberi tutti e Chiamami ancora amore, dove ha potuto muovere i primi passi nel mondo del piccolo schermo. Nel 2022 ha ottenuto parti più prestigiose, tra cui quello di Michela Greco nella serie Christian su Sky Atlantic e quella nel film Gli anni belli. È però nel 2023 che il grande pubblico l’ha conosciuta maggiormente grazie al ruolo di Marcella nel film C’è ancora domani, diretto da Paola Cortellesi, interpretando la figlia della protagonista e suscitando ampi consensi dalla critica.

Nel 2024 ha partecipato a film come Il tempo che ci vuole, per cui ha ricevuto riconoscimenti importanti e ha consolidato la sua presenza sul grande schermo. Romana è nel cast della serie Rai Prima di noi, un’ambiziosa fiction che racconta quasi un secolo di storia italiana attraverso le vicende della famiglia Sartori; Romana interpreta Eloisa Sartori, parte della terza generazione della saga familiare.

Romana Maggiora Vergano, vita privata e profilo Instagram

La giovane attrice vive a Roma, città che appare spesso anche sugli scatti condivisi sul suo profilo social. Sulla sua vita privata si conosce molto poco, è molto riservata e ci tiene a proteggere la sua quotidianità dal gossip. Attualmente Romana è concentrata sulla carriera. Alcuni scatti condivisi in passato su Instagram con il collega Antonio Bannò avevano fatto ipotizzare una relazione, ma nulla è mai stato confermato in modo definitivo dai diretti interessati.

Romana è attivissima sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta migliaia di follower e offre uno sguardo sia sulla sua attività professionale che su momenti più spontanei della sua vita lontana dal set. Sul suo account possiamo trovare scatti dal set, foto dal red carpet, ma anche momenti di vita personale e delle sue passioni.