Oggi, domenica 30 maggio, sulla terra battuta di Parigi prende il via il Roland Garros, secondo Slam della stagione. Si tratta di uno dei tornei di tennis più prestigioso.

L’Open di Francia, giunto alla 125esima edizione, si concluderà domenica 13 giugno, quando sarà in programma la finale. L’evento sarà trasmesso in diretta da Eurosport, canale 210 e 211 del pacchetto Sky. Per i clienti Sky, sarà possibile la visione anche in streaming con SkyGo del canale 210.

In particolare, i match di cartello saranno proposti su Eurosport 1, quelli degli italiani su Eurosport 2, e tutti gli altri sulle piattaforme streaming Eurosport Player e discovery+.

A raccontare la competizione ci sarà l’ex campionessa Roberta Vinci, insieme alla nutrita squadra di telecronisti di Eurosport Italia, fra cui Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero, e di opinionisti internazionali quali Barbara Schett, Mats Wilander, Justine Henin, John McEnroe e Boris Becker.

Il Centrale è il Court Philippe-Chatrier, dove si giocherà la finale, con una capienza di 14.800 spettatori. A causa della pandemia, la capacità sarà ridotta, con un massimo di 5.388 spettatori al giorno fino all’8 giugno, per poi passare fino a 13.146 a partire dal 9 giugno grazie al piano del governo di aumentare il tetto degli spettatori consentiti al 65% della capienza.

Tra i protagonisti annunciati del Roland Garros 2021 c’è l’eterno Rafa Nadal, reduce dal successo a Roma e 13 volte vincitore del torneo che precede Wimbledon (compresa l’ultima edizione giocata). Attesa per Roger Federer, che torna a Bois de Boulogne dopo il lungo stop e appena tre partite disputate nell’ultimo anno e mezzo. Occhi puntati ovviamente anche sul n°1 del mondo, Novak Djokovic. Tra gli azzurri, sembrano avere più possibilità Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

In totale, comunque, sono 10 i tennisti italiani ammessi nel tabellone principale maschile del Roland Garros. Oltre ai già citanti Berrettini e Sinner, sono teste di serie anche Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Gli altri pronti all’avventura francese sono Stefano Travaglia, Lorenzo Musetti, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Gianluca Mager.