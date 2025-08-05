Rocio Muñoz Morales rompe il silenzio dalla Calabria: le parole dell’attrice dopo lo scandalo con Raoul Bova

Ospite del Magna Graecia Film Festival, Rocio Munoz Morales è stata accolta con affetto dalla stampa presente e dagli addetti ai lavori. L’attrice è apparsa ad un evento pubblico per la prima volta dopo lo scandalo che ha travolto la sua vita privata. Da settimane la fine della sua relazione con Raoul Bova è finita al centro del gossip, e non solo visto che l’ex compagno è stato coinvolto in un vero e proprio scandalo. Una situazione decisamente molto complessa che va al di là della cronaca rosa, dove al centro della scena non ci sono solo tradimenti e bugie, ma anche violazioni più gravi e estorsioni.

Rocio Munoz Morales in merito a tutta la situazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, anche se secondo alcune fonti avrebbe affidato ai suoi legali la richiesta dell’affidamento esclusivo delle figlie, Luna e Alma, nate dall’unione con l’interprete di Don Matteo. A Soverato l’attrice spagnola è apparsa bellissima e in splendida forma, ha rilasciato diverse dichiarazioni legate ai suoi progetti futuri e ha speso parole d’affetto per le sue bambine, a cui è rivolto il suo primo pensiero di amore e protezione.

L’attrice non ha temuto la stampa e i riflettori, sta cercando di guardare avanti senza farsi condizionare da quanto è accaduto. Ha rinnovato il suo amore per la Calabria, terra che ama particolarmente e poi ha parlato di onestà, verità e trasparenza. Dichiarazioni indirette che sembrano essere rivolte proprio al suo recente vissuto personale. Non ha mai fatto riferimento a Bova e ha cercato di essere più diplomatica possibile. Ecco cosa ha detto.

Rocio Munos Morales: “Io amo la verità e l’onestà…”

“Io amo la verità e l’onestà di questa terra che a me arriva nuda, nel suo bello e nel suo brutto”, ha esordito l’attrice. Rocio ha poi rivelato tutto il suo amore per la Calabria e le sue ricchezze: “È una terra che accoglie. Non ha paura di essere sé stessa conoscendo le proprie fragilità: è una terra così vera e sincera che ha una potenza che altri posti magari anche con più possibilità non hanno.”

A quanto pare per Rocio la verità è qualcosa di imprescindibile, soprattutto nei rapporti quotidiani e quelli d’amore. Certo è che il riferimento al tradimento di Bova appare palese, anche se non ufficiale. Un discorso che denuncia la sua non tolleranza nei confronti di un atteggiamento poco leale dell’ex compagno, anche se gli avvocati di Bova sostengono che la relazione con l’attrice era al capolinea da mesi.

“Le mie bambine sono con me”, le parole di Rocio sulle figlie

Rocio ha poi rivelato che ha portato le sue bambine in Calabria, l’hanno accompagnata: “Da tre giorni sono qui e giro con le mie bambine e con la mia mamma, e trovo sempre gente bella e luoghi che mi sorprendono. Sono felice.” Una scelta condivisa visto il momento non facile, e l’eco mediatico di cui sono protagoniste. In tal modo potrà stare con loro e proteggerle dai pettegolezzi.

Ritrovare la serenità non sarà facile per Rocio e la sua famiglia, ma per ora si sta godendo i giorni in Calabria, e sta evitando ogni possibile polemica. Sta provando a stare lontano dai rumors e a rilassarsi con le figlie e nella splendida cornice di mare, cibo, e relax offerti dalla regione.