Rocio Munoz Morales: età, studi, dove vive, profilo Instagram, le figlie e l’addio a Bova

Rocio Munoz Morales è un’attrice molto amata della tv italiana, in questo periodo al centro dell’attenzione mediatica per via della sua presunta rottura da Raoul Bova. Originaria del Sud della Spagna, è nata a Madrid nel 1988 e sin da piccola ha iniziato a studiare danza, partecipando anche a diverse competizioni internazionali. Ha studiato inoltre Giornalismo e ha frequentato l’Accademia di Recitazione. Nel 2006 è invece entrata nel corpo di ballo del tour mondiale di Julio Iglesias, con cui ha lavorato per anni, e dal 2009 ha mosso i suoi primi passi nell’ambito televisivo. In primis è stata insegnante di danza a Mira quièn baila, programma spagnola corrispondente al nostro Ballando con le Stelle, e poi è apparsa come attrice nella serie tv La Pecera de Eva, in onda su Telecinco.

In seguito, è stata la protagonista della serie argentina di grande successo Casi Angeles e della seconda stagione di Angel O Demonio su Telecinco, oltre che della commedia Todo es posible en el bajo. In quello stesso periodo ha collaborato come modella con grandi marchi e riviste come L’Oréal, Elle, Vogue e Vanity Fair.

La carriera in Italia e il successo

Per lei l’anno più decisivo è stato il 2012, quando per la prima volta ha vestito i panni di conduttrice di un programma tv. Nello stesso periodo è arrivata anche in Italia ed è entrata nel cast della commedia Immaturi – Il Viaggio. Nel 2015 ha invece preso parte alla serie tv di Rai 1 Un passo dal cielo con protagonista Terence Hill, e nello stesso anno è stata scelta da Carlo Conti per essere la co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme ad Arisa ed Emma. In seguito è stata la protagonista della miniserie Rai Tango per la libertà, dove ha vestito i panni di Anna Rossi Ribeiro, recitando affianco di Alessandro Preziosi. In quello stesso anno, è anche apparsa nel film americano All roads lead to Rome di Ella Lemhagen.

Nel 2017 ha debuttato in teatro con lo spettacolo Certe Notti di Giuseppe di Mauro, recitando anche nel cinepanettone di Neri Parenti Natale da Chef con Massimo Boldi. L’anno successivo è stata anche la protagonista femminile della quinta stagione di Un Passo dal Cielo. Nel 2020 ha invece condotto la maratona Telethon su Rai 1, mentre l’anno successivo ha affiancato Nicola Savino in una puntata de Le Iene. La sua carriera non si è quindi mai fermata.

La storia d’amore con Raoul Bova e i figli

Nel 2012 l’attrice inizia una bellissima storia d’amore con Raoul Bova, che ha conosciuto propio sul set del film Immaturi – Il Viaggio, girato sull’Isola di Paro, in Grecia. I due sono andati ben presto a vivere insieme e dal loro legame sono nate le due figlie Luna e Alma, venute al mondo rispettivamente nel 2015 e nel 2018. In questi giorni i due sono al centro dell’attenzione mediatica per via di alcune voci che parlano di una loro presunta rottura. A lanciare la bomba è stato proprio Fabrizio Corona nel suo programma Falsissimo, durante il quale ha divulgato alcuni audio privati dell’attore.