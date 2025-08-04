Rocio e Raoul Bova e la proposta di matrimonio mai fatta

Rocio Munoz Morale e Raoul Bova e la proposta di matrimonio mai fatta: perché i due, oggi ex, non si sono mai sposati.

Da giorni Rocio Munoz Morale e Raoul Bova sono i protagonisti del gossip estivo. I due si sono conosciuti sul set di Immaturi-Il viaggio, lei era una giovane attrice, poco conosciuta in Italia e lui, mentre lui era già un volto molto noto. Da quel momento è scoppiata la passione e Bova ha anche lasciato la sua ex moglie Chiara Giordano per ufficializzare la storia con la modella. Rocio è di origini spagnole, ma d’adozione italiana ed è proprio nel Bel Paese che si è affermata come attrice e showgirl. Ospite del podcast di Diletta Leotta, Rocio ha ricordato la prima volta che ha visto Bova e di quanto sia rimasta incantata dalla sua bellezza:

“Il nostro incontro è stato su un set in Grecia. Mi ricordo di lui bellissimo, ma io non ho mai avuto fidanzati belli, sempre bruttissimi. A me non piacevano i belli, sai? Anzi, non mi piacciono i belli. Lui era molto serio e professionale e non sapevo che fosse un attore famoso.” L’attrice spagnola ha poi rivelato che dopo il film ha ricevuto delle proposte di lavoro in Italia e casualmente ha rivisto Raoul, poi è scattato qualcosa di speciale, anche se prima di fidanzarsi ufficialmente è passato del tempo.

Un unione importante per entrambi visto che hanno avuto due figlie bellissime: Luna e Alma. I due sono apparsi spesso insieme e non hanno mai dato segnali di crisi. Più volte sono finiti al centro del gossip, ma hanno sempre smentito con i fatti gli eventuali rumors. Ora la separazione sembra essere certa, visto anche il coinvolgimento di una terza persona. C’è anche chi sostiene che i due erano separati in casa da mesi, ma per ora sono solo pettegolezzi. In molti si chiedono come mai Rocio e Bova, dopo tanti anni insieme, non si sono mai sposati.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ecco perché non si sono mai sposati

I due attori si sono sempre dichiarati molto innamorati l’uno dell’altra e felici della loro famiglia. Non hanno mai cercato il matrimonio e a quanto pare Bova non avrebbe mai fatto la proposta alla modella. In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della sera, Rocio ha infatti smentito il progetto sull’eventuali nozze e ha definito l’unione con l’attore soprattutto spirituale:

“La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono… conosci le persone parlandoci, ma anche guardando che cosa c’è negli occhi, tra i due cuori. A legarci oltre all’amore sono state la fede, la beneficenza, l’amore per la natura.” La showgirl ha sempre definito Bova una persona dal cuore buone e insieme hanno condiviso tanti momenti emozionanti come quando hanno guardato la stessa luna.

Rocio: “Il matrimonio? Non è per me l’obiettivo da raggiungere”

“Mi sarebbe piaciuto sposarmi e vorrei farlo, lo ammetto. Ma non è per me l’obiettivo da raggiungere. Mi piacerebbe fare una festa per festeggiare il nostro amore, questo sì”, questa l’opinione di Rocio sul matrimonio. La modella ha però aggiunto che si aspettava una proposta dall’attore, ma non è mai arrivata:

“In ogni caso, per me non può essere la donna a chiedere di sposarsi, quindi non lo farei mai io con Raoul“. Rocio si aspettava un gesto eclatante e romantico da Bova, gesto che non si è mai concretizzato.