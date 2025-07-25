Rocio e Raoul Bova, arriva la nota dell’avvocato

Fabrizio Corona ha ancora una volta lanciato lo bomba durante la puntata di Falsissimo, accusando Raoul Bova di aver tradito Rocio Munoz Morales. L’ex re dei paparazzi ha anche diffuso degli audio a lui attribuiti che hanno subito fatto il giro della rete. A parlarne è ora l’avvocato dell’attore, intervenuto con una nota e che ha voluto chiarire i rapporti tra il suo assistito e la compagna. Sono intanto partiti gli accertamenti da parte della magistratura in merito al materiale che è stato diffuso.

Le parole dell’avvocato di Raoul Bova

Dopo il polverone mediatico in cui è finito il protagonista di Don Matteo, è intervenuto il suo legale con una nota stampa. “Alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni” – ha esordito lui – “ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie“. Lo stesso ha inoltre fatto presente di essere in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare una realtà che è già nota nella sede del tribunale. Pare quindi che i due si fossero già lasciati tempo fa.

Il legale ha inoltre fatto riferimento agli audio e alle chat che sono state attribuite all’attore. “In ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito” – ha aggiunto – “sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte“. L’avvocato ha infine concluso: “Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli“.

La storia d’amore (terminata) tra Raoul e Rocio

Lui 53 anni, lei 37. I due sono diventati a tutti gli effetti una coppia nel 2013, quando l’attore si è separata dall’ex moglie Chiara Giordano. Non si sono mai sposati e dalla loro storia d’amore sono nati i figli Luna e Alma, venuti rispettivamente al mondo nel 2015 e nel 2018. Raoul ha anche gli altri due figli Alessandro Leon e Francesco, nati nel 2000 e 2001. Fabrizio Corona ha affermato, nel suo programma Falsissimo, che l’attore avrebbe avuto una relazione con Martina Ceretti, una modella milanese di 23 anni famosa su Instagram con il nome “marticeretti“. La loro relazione sarebbe durata circa due anni e mezzo.